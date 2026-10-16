Recorre Ramón Pardo Guerra lugares de interés en Caibarién

Por la escuela primaria Fructuoso Rodríguez en Caibarién inicio la visita del General de División Ramón Pardo Guerra Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil nacional a la localidad.

En el centro escolar otrora cuartel de la tiranía Pardo Guerra intercambio con los alumnos y profesores donde recordó las acciones combativas del 26 de diciembre de 1958 cuando dirigio a las fuerzas del Ejercito Rebeldes que liberaron a la Villa Blanca.

El también Diputado a la Asamblea nacional del Poder Popular, destacó que es importante que la nueva generación conozca la historia y recordó como el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz había ordenado convertir los cuarteles en escuelas y la importancia que tiene la conservación de estos sitios históricos.

Luego el Jefe del Estado Mayor de la Defensa civil nacional intercambio con los integrantes del Consejo de Defensa municipal y de una de las zonas de defensa que cumplen sus misiones en el área urbana de la ciudad.

Durante el encuentro el General de División se interesó por el conocimiento sobre las misiones que cumple la Defensa Civil en caso de desastres naturales. Y las medidas para la protección de las vidas humanas y los recursos

Luego intercambio sobre las misiones que se cumplen desde tiempo de paz para la defensa en caso de una agresión.

Pardo Guerra, significó la necesidad de elevar la producción de alimentos y recordo la estrategia del Comandante en Jefe Fidel Castro para garantizar la alimentación de la tropa en la Sierra Maestra y luego durante la invasión de las columnas rebeldes hasta la victoria del primero de enero del 59

Acompañaron al General de División Ramón Pardo Guerra en su recorrido por la Villa Blanca Odelvis Luis Vázquez presidente del consejo de defensa municipal en Caibarién, junto a otros jefes y oficinas de la región militar y el gobierno en la localidad.