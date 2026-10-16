Los caibarienenses Nélido Manso y Sanlay Castro liderarán a Cuba en el SSL Snipe Challenge 2026

La vela cubana se prepara para un nuevo desafío internacional. La destacada tripulación conformada por Nélido Manso y Sanlay Castro representará a Cuba en el esperado SSL Snipe Challenge, evento que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2026 en la Marina da Glória, Río de Janeiro, Brasil.

Nélido Manso López ,Campeón Mundial en 1999 junto a Octavio Lorenzo, y múltiple medallista de oro en Juegos Panamericanos. En los últimos años, ha hecho dupla con la experimentada Sanlay Castro, manteniendo un gran nivel competitivo, logrando posiciones destacadas como la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y compitiendo al más alto nivel en el Mundial de Cascais 2022.

El SSL Snipe Challenge es un evento por invitación que contará con una flota Abierta y una flota Femenina. El nivel de los participantes será excepcional, ya que los timoneles son seleccionados e invitados directamente por el Comité del Evento. Esta cuidadosa selección garantiza la mayor representación de naciones posible y se fundamenta en la trayectoria deportiva de cada regatista, su posición en el Ranking SSL Snipe, así como la participación de ciertos competidores en los equipos nacionales de la SSL Gold Cup 2026 y en la Snipe Women’s Hemisphere Cup.

La regata utilizará un formato de estilo eliminatorio directa

* Series de Clasificación: Finalizarán el martes 24 de noviembre y constarán de un máximo de 4 regatas. El ganador de esta fase se clasificará de manera directa a la Final. La tripulación que finalice en segundo lugar obtendrá un pase directo a la semifinal. Los clasificados del tercer al décimo puesto avanzarán a los cuartos de final.

* Cuartos de Final: Se disputará a una (1) sola regata entre los clasificados del 3º al 10º puesto. Las cinco (5) mejores tripulaciones de esta prueba avanzarán a la semifinal.

* Semifinal: También a una (1) sola regata. Competirán el segundo clasificado de la ronda inicial y los cinco clasificados de los cuartos de final. Las tres (3) mejores tripulaciones clasificarán a la final.

* Final: En la regata definitiva (1 regata), el ganador de la fase de clasificación se enfrentará a las tres tripulaciones provenientes de la semifinal. La primera tripulación en cruzar la línea de meta será la ganadora absoluta del evento.