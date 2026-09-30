Díaz-Canel: sanciones de EEUU buscan el sufrimiento del pueblo cubano

El mandatario aseguró que estas medidas, además de reforzar aún más la asfixia contra Cuba, le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy que las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra el sector privado demuestran su intención de provocar el máximo sufrimiento al pueblo.

El mandatario aseguró que estas medidas, además de reforzar aún más la asfixia contra Cuba, le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas.

«Esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales», puntualizó en la red social X.

Como parte de la máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó la víspera una alerta oficial sobre la ampliación de sanciones y restricciones contra la nación caribeña.

Según las medidas, a partir de su entrada en vigor este 30 de septiembre, los bancos sujetos a la jurisdicción estadounidense tendrán prohibidas las transacciones bancarias denominadas ‘U-Turn’.

De igual manera, se eliminará la autorización que permitía a las instituciones bancarias estadounidenses abrir y mantener una cuenta exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que sea emprendedor independiente del sector privado.

La OFAC limita igualmente el alcance de la autorización para instituciones académicas estadounidenses y su profesorado, personal y estudiantes en cuanto a determinadas transacciones relacionadas con el sector educativo que involucren a Cuba.

Tras el anuncio, el canciller Bruno Rodríguez denunció que la nueva oleada de medidas de bloqueo pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso en la mayor de las Antillas.