Fernanda: una pequeña detective con 100 casos resueltos

La serie animada Fernanda, creada y dirigida por Mario Rivas, llegó a su capítulo número 100

Podrían ser incluso más casos si contamos los incluidos en dos largometrajes maravillosos donde la niña detective también ha sido protagonista, pero por estos días, en Animados ICAIC se ha estado celebrando un sueño cumplido, así lo afirma la directora de esos prestigiosos estudios, Esther Hirzel:

“Esta grabación histórica la hicimos con un ecoflow, porque no había luz y también mantenemos esta decisión de todo el ICAIC de no detenernos, y muchísimo menos el cumplimiento de este sueño de Mario Rivas, de todos los realizadores y de todos los que estamos en Animados de llegar a los 100 capítulos de una serie tan aceptada y querida por el público infantil y por la familia, un personaje que, además, cuenta ya con dos largometrajes”.

Ana Nora Calaza es un nombre reconocido por muchas generaciones de cubanos ¿quién que ronde los 40 hoy no recuerda su Tristolino en Arcoiris musical? Pues ella da vida a Petardo en esta serie y, a propósito, comentó:

“Los actores siempre somos como los niños cuando dicen “soy médico, cosmonauta, ingeniero…” ¿Qué pasa con la serie Fernanda? Que Mario Rivas, a su vez, es un niño grande, no es el director que te dice yo quiero este personaje por aquí o por allá, Mario Rivas te dice: ¡cómo te vas a divertir! y él empieza a reírse primero, “porque Petardo…” y cuando está haciendo la anécdota, él está muerto de risa y disfrutando a Petardo como si lo tuviera delante. Entonces eso te da una energía, un sueño, por ejemplo, en la experiencia mía que hago otros personajes, ranas, conejos, otras cosas, pero con Mario es diferente, con él uno estaba trabajando con un director que sueña ese niño, entonces estás como en Alicia en el país y de las maravillas”.

Teresita de la Rúa, quien le pone voz y carisma a Rastrillo, también comentó su experiencia durante la grabación de los más recientes capítulos de Fernanda: “Yo llegué y había todavía electricidad, pero después tuvimos que pasar al ecoflow y seguimos, con mucho calor, pero con una alegría tremenda porque así es cada vez que nosotros llegamos a hacer el animado, vamos con tremenda alegría”.

El actor Carlo Cabal, quien da vida a Cuso, cuenta: “tuve la dicha de ser el primero en grabar los últimos capítulos sin aire acondicionado, sin luz, alumbrado por el celular de Marta, o sea, Marta alumbraba con el celular y me iba indicando. Ya después, en el segundo capítulo, sí vino la luz y pudimos grabar los otros dos capítulos con electricidad, pero bueno, ese primer capítulo sin luz fue divertidísimo, fue una aventura”.



Mario Rivas, el maestro

“Mario es un director que conoce muy bien a su equipo, porque lleva muchos años trabajando con nosotros y entonces sabe cuáles son las cualidades fonatorias y las posibilidades que tiene cada uno para hacer distintos personajes. Él explota mucho eso y es maravilloso trabajar con Mario. Aparte de la excelente persona que es, tiene una capacidad para expresar y he visto cómo que se produce una magia entre los animados y el público infantil. Es una magia que él logra, como si los niños estuvieran dentro, jugando. Mario es excepcional”, opina Teresita de la Rúa.

Sin dudas, un maestro de la animación como Mario Rivas, se ha ganado el respeto y la admiración de quiene lo acompañan en cada aventura, entre ellos el actor Carlos Cabal:

“Es que, independientemente de todo lo que se ha dicho de Mario, él es todos los demás personajes, porque cuando él se pone a dirigirnos, nosotros lo que tenemos es el plano nuestro nada más, él es el que nos sirve de contrapartida. Entonces, independientemente de que es director, es actor también. Todo lo que tiene que ver con la puesta de voz lo he aprendido de él”.

Desde que comenzó la serie, su creador tuvo la idea y el anhelo de llegar al capítulo 100 y ahí está, no solo como una cifra en las estadísticas de los Estudios de Animación del ICAIC, sino como una marca feliz en la memoria y el corazón de las infancias.

Esther Hirzel lo confirmó recientemente: “Estoy sentada en una mesa de negociación para un acuerdo comercial entre animados y una empresa privada que tiene que ver con el merchandise y esa persona me dice que creció con Fernanda, que recuerda el nacimiento de la serie. ¿Cuántas veces nos sucede eso dentro del público, dentro de los padres, de las niñas y los niños que hoy asisten a nuestras actividades? Y eso realmente, genera una satisfacción inmensa y una emoción. Solamente nos queda decir gracias, maestro, por estar y por seguir. Y porque va a permanecer siempre en su legado de Fernanda y con toda la experiencia de su obra, que también es mucho más que la de este personaje maravilloso”.

Y con la acogida además que le dan las niñas y los niños cada vez que proyectamos la serie o algún largometraje en los cines. Siempre vemos el cine repleto de personas. Agradecer enormemente a los actores de la serie que han estado, como decía Esther, por más de 20 años trabajando en esta serie.