Gretel Cazón: Entre el Cubadisco y la telenovela

Gretel ha intervenido en varias producciones televisivas: las telenovelas Aquí estamos, Amores de verano, Más allá del límite, El rostro de los días y Tú; y las series Tras la huella, Patrulla 444, De amores y esperanzas y Mucho ruido

Cuando Gretel Cazón interpreta una composición musical, revive emociones que nacen de la sensibilidad y el entrenamiento dramático.

A finales de junio, la actriz regresa a la pantalla como parte del elenco de la telenovela Entre aguas, dirigida por Felo Ruíz y Vicky Suárez.

Gretel ha intervenido en varias producciones televisivas: las telenovelas Aquí estamos, Amores de verano, Más allá del límite, El rostro de los días y Tú; y las series Tras la huella, Patrulla 444, De amores y esperanzas y Mucho ruido.

La también conductora, guionista y directora del programa A raja tablas, transmitido por el Canal Habana, comenta acerca de su personaje en Entre aguas:

«Interpreto a una enfermera llamada Lisset, quien, después de años de sostener un matrimonio sólido, sin esperarlo, queda en una encrucijada. Resulta que esa solidez se tambalea y ella debe tomar decisiones difíciles y afrontar las consecuencias».

Además de la próxima salida al aire del seriado dramatizado, la intérprete tiene por delante otros compromisos significativos relacionados con el Festival Cubadisco y el medio teatral.



¿Qué significa participar en el Festival Cubadisco?

«Siempre es una alegría tremenda porque se trata de un certamen de encuentros, donde tenemos la posibilidad de escuchar la música que hacen los colegas. Surgen nuevas ideas, colaboraciones, y se visibiliza y reconoce lo que hacemos».

La cantante menciona las nominaciones otorgadas a su fonograma Detrás del muro dentro del Cubadisco 2026:

«He sido nominada al certamen en distintas ocasiones y tengo varios premios. Este año obtuvimos cuatro nominaciones en las categorías: Solista Concertante, Medio y Cortometraje, Making Off y Diseño de sonido ambiente no controlado. Es otra experiencia muy bonita, que agradezco de manera especial al maestro Ulises Aquino».

En el disco Detrás del muro, dedicado al género lírico, intervienen también la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y los coros de la Compañía Ópera de la Calle y del Teatro Lírico Nacional de Cuba.



Gretel se refiere a su repertorio actual:

«Me gusta estudiar y amo muchas canciones y estilos. En los últimos tiempos he incluido en mi repertorio a los compositores cubanos Ernesto Lecuona, Miguel Matamoros, José Antonio Méndez, Portillo de la Luz y Marta Valdés».

Cazón se desenvuelve entre medios interconectados, que enriquecen su proyección artística. La actuación en las compañías Mefisto Teatro, Pequeño Teatro de La Habana y Vital Teatro, colectivo al que sigue unida, fortaleció la formación recibida en la

Universidad de las Artes como actriz y cantante.



En estos momentos, la creadora vive una experiencia gratificante con el unipersonal Girasoles para María:

«El espectáculo se estrenó en Barcelona. Lo hemos presentado en Islas Canarias, La Habana, en el Festival Internacional Singular de Galicia, y fue seleccionado para participar en el Festival Internacional FITA de Portugal, donde actuaré próximamente».

Continúa la artista:

«El montaje, dirigido por Joel Angelino, parte del texto de Irán Capote. Trata sobre la violencia de género en la vida de las divas Maria Callas, Tina Turner y La Lupe, lo cual me permite encarnar varios personajes y situaciones sensibles de sus vidas, además de interpretar las grandes canciones que las identifican».



Al hurgar en el tema de las vulnerabilidades profesionales, Gretel Cazón reconoce:

«Creo que soy vulnerable en todo; por suerte, porque eso denota que mi corazón está vivo, que no he perdido el respeto al trabajo que hago, a los demás seres humanos, a la vida. Creo que siempre hay que mantenerse así. El día que uno se pone una coraza demasiado fuerte, no entran las emociones, y el arte es, en gran parte, emoción y sensibilidad».