Parte hacia Cuba delegación sindical de Italia en misión solidaria

Una delegación de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria de Italia (FLAI) partió hacia Cuba para patentizar la solidaridad con ese país, que enfrenta un bloqueo de Estados Unidos y amenazas de agresión, señala hoy un comunicado.

“Nuestra misión en Cuba tiene un alto valor político y social: estar presentes con ayuda concreta para desafíar a quienes quieren aniquilar la isla rebelde e incluso amenazan con lanzar bombas”, expresó Giovanni Mininni, secretario general de la FLAI, al despedir a ese grupo, destaca una nota publicada en el sitio oficial del gremio.

“No basta con denunciar nuestra oposición a la agresión criminal participando en una manifestación bajo la bandera de la paz, debemos tomar medidas concretas acudiendo a los lugares donde la gente sufre la opresión de quienes quieren erigirse como los nuevos amos del mundo”, añadió el dirigente sindical.

Mininni enfatizó en relación con esta iniciativa de apoyo a Cuba que “solo mediante la solidaridad concreta se puede tener la certeza de poder devolver la esperanza a quienes anhelan un mundo mejor”.

La comitiva está encabezada por Silvia Guaraldi, dirigente nacional de la FLAI, y está compuesta por once integrantes de esa federación sindical, afiliada a la Confederación General Italiana de Trabajadores (CGIL).

En este viaje solidario llevan a Cuba un nuevo cargamento de medicinas, alimentos y sistemas fotovoltaicos, para unirse al segundo Convoy Europeo, que se encuentra en la isla desde el pasado 22 de abril, y desarrolla en estos momentos un amplio programa de actividades.

“Partimos hacia Cuba con el corazón lleno de orgullo, impulsados por el profundo deseo de brindar ayuda concreta a un pueblo que lleva años resistiendo un bloqueo cada vez más severo” afirmó Guaraldi, quien señaló que esa representación sindical italiana se unirá el primero de mayo a los festejos por el Día de los Trabajadores en esa nación.

“Esta misión no es solo un viaje, sino un acto de internacionalismo, fraternidad y paz”, afirmó la jefa de esa delegación, quien agregó que “nos solidarizamos con quienes defienden su historia y su presente con dignidad”.