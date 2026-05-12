martes, mayo 12, 2026
Lo último:
Principales

México envía otro barco de ayuda humanitaria a Cuba

Tomado de CubaSí

«México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos», afirmó Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia Cuba, al mismo tiempo que reiteró sus críticas a las medidas de EE.UU. contra la isla.

https://youtube.com/watch?v=WxLM5naITxk%3Fsi%3DX2SvUoWyOsbrf4Eb

«México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos», afirmó Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, ratificó la posición mexicana al respecto. «Nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 (…) con el bloqueo a Cuba», dijo.

«Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita», aseguró Sheinbaum, quien indicó que actualmente se están «orientando a otros apoyos humanitarios», dado que la isla recibe petróleo de Rusia.

También te puede gustar

Desarrolla Esteban Lazo intensa agenda oficial en Angola

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Preparan plan de retorno seguro para cubanos en Haití

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Antes de que acabe el 2021 el pueblo cubano habrá sido inmunizado (+ Video)

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *