México envía otro barco de ayuda humanitaria a Cuba
«México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos», afirmó Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia Cuba, al mismo tiempo que reiteró sus críticas a las medidas de EE.UU. contra la isla.
«México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos», afirmó Sheinbaum.
Durante su conferencia de prensa, desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, ratificó la posición mexicana al respecto. «Nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 (…) con el bloqueo a Cuba», dijo.
«Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita», aseguró Sheinbaum, quien indicó que actualmente se están «orientando a otros apoyos humanitarios», dado que la isla recibe petróleo de Rusia.