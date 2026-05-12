Nuevas inversiones en Merca-Max SURL

El Proyecto de Desarrollo Local Merca-Max SURL, ubicado en #Caibarién avanza en el Proceso Inversionista.

Así lo publica Yoandy Riverón, líder del proyecto, y en información de CMHS Radio Caibarién.

— Destaca que las producciones se logran con Energía Solar Fotovoltaica.

— La entidad reinicia el surtido Jabón de Lavar.

— En el caso del tradicional Jabón Tocador se le incluyen nuevos aromas.

—Se introducirán dos nuevas líneas automáticas detergente en polvo, producido en el extranjero, bajo los requerimientos técnicos de las marcas de Merca-Max SURL.

—La entidad tiene previsto novedades en la comercialización de alimentos para el territorio.

Fotos e información del Perfil de Facebook de Yoandy Riverón

Tomado del perfil de Facebook del autor.