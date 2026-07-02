Festival deportivo escolar de judo

Después del debido pesaje,en el área de judo de Caibarién, comenzó el festival deportivo escolar para este deporte en la Villa Blanca.

Previo a los combates se realizó un pase de cinta de cinco atletas, dos de ellos del área local y tres de la Escuela de Iniciación Deportiva provincial Héctor Ruiz Pérez de Santa Clara.

En los combates el primer lugar correspondió en la categoría de 20 a 23 kg a Kener Rey Santos, el segundo para Ubian Foucoi Arteaga.

De 24 a 26 kg, en la primera posición se ubicó Brayan Rojas Paz, medalla de plata para Edemar Siberio Hernández y el tercer lugar para Joan Manuel González González.

En la categoría de 35 a 38 kg, el primer lugar para Yaumel García Urbay, segundo para José Armando Hernández tercero lugares para Leodan Sardiñas y Dylan Rodríguez.

En el Festival Deportivo Escolar por cierto con muy buena participación, se agradeció también a los árbitros presentes, a los familiares de los atletas padres, entrenadores y todos aquellos que hacen posible el desarrollo del judo en Caibarién.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.