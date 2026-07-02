jueves, julio 2, 2026
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Festival deportivo escolar de judo

Oneldys Santiago

Después del debido pesaje,en el área de judo de Caibarién, comenzó el festival deportivo escolar para este deporte en la Villa Blanca.
Previo a los combates se realizó un pase de cinta de cinco atletas, dos de ellos del área local y tres de la Escuela de Iniciación Deportiva provincial Héctor Ruiz Pérez de Santa Clara.
En los combates el primer lugar correspondió en la categoría de 20 a 23 kg a Kener Rey Santos, el segundo para Ubian Foucoi Arteaga.
De 24 a 26 kg, en la primera posición se ubicó Brayan Rojas Paz, medalla de plata para Edemar Siberio Hernández y el tercer lugar para Joan Manuel González González.
En la categoría de 35 a 38 kg, el primer lugar para Yaumel García Urbay, segundo para José Armando Hernández tercero lugares para Leodan Sardiñas y Dylan Rodríguez.
En el Festival Deportivo Escolar por cierto con muy buena participación, se agradeció también a los árbitros presentes, a los familiares de los atletas padres, entrenadores y todos aquellos que hacen posible el desarrollo del judo en Caibarién.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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