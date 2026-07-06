Festival escolar de Karate en Caibarién: disciplina y homenaje al centenario de Fidel Castro

En el área de karate do de Caibarién se celebró el Festival Deportivo Escolar, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Esta iniciativa surge como alternativa ante la imposibilidad de realizar los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento, debido a la situación económica que atraviesa el país.

El evento contó con el auspicio del sexto dan del estilo Shotokan, Jesús Faife Sabina, quien destacó la amplia participación y el nivel mostrado en las exhibiciones de kata y combates de kumite de sus atletas.

En los Resultados individuales el Primer lugar en ambas modalidades, Kata y Kumite, fue para ,Lian Eduardo Fleite.

Segundo lugar en kata y kumite: Anthony Rodríguez Tapia.

Tercer lugar en combate: Reinaldo Bertoli

Cuarto lugar en kata: Eduardo Siberio Hernández.

Quinto lugar en kumite y tercero en combate: Jonathan Ferrer Cabrera.

Sexto lugar en ambas modalidades: Michael Siberio.

La jornada también fue escenario para el examen de pase de cinta de cinco karatecas de Encrucijada, pertenecientes a la EIDE Héctor Ruiz Pérez de Santa Clara, consolidando el compromiso con la formación y el desarrollo de los jóvenes atletas, de Faife Sabina, jefe de reglas y arbitraje de Villa Clara.

Este festival no solo premió resultados deportivos, sino que reafirmó la disciplina, el respeto y la perseverancia como valores esenciales del karate do, en la Villa Blanca.

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