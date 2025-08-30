Abanderado equipo Cuba al Mundial Sub-18 de Beisbol

Acto encabezado por la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh. Igualmente asistió el presidente de Inder, Osvaldo Vento Montiller

LA VICE primera ministra Inés María Chapman Waugh abanderó hoy al equipo que representará a Cuba en el Campeonato Mundial Sub-18 de Beisbol, a disputarse del 5 al 14 de septiembre en Okinawa, Japón.

En presencia del titular del Inder, Osvaldo Vento Montiller, la directiva recibió la enseña nacional de la gloria de ese deporte Orelvis Ávila y la puso en manos del capitán Jonathan Moreno, en acto organizado en el Estadio Latinoamericano.

El torpedero villaclareño es uno de los dos jugadores que repiten del torneo premundial disputado el año pasado en Panamá. El otro es el cátcher mayabequense Yaidel Ruiz.

«Nos comprometemos a hacer de la condición de victoria un arma permanente, respetar a los rivales y las decisiones de los jueces, y a entregarnos en cada partido en busca de un buen resultado para el pueblo cubano», expresó el lanzador Leandro Luis Forteza al leer el compromiso del conjunto.

«Sabemos que estamos en un grupo difícil. Pero si jugamos como hicimos en los partidos amistosos que efectuamos contra equipos de diferentes categorías, creo que podemos avanzar a la Súper Ronda», comentó a JIT el mentor tunero Abeicy Pantoja.

Cuba compartirá las acciones del colectivo A con Japón, Corea del Sur, Puerto Rico, Italia y Sudáfrica, en busca de tres cupos para la Súper Ronda, propósito inicial de una selección empeñada en mostrar el talento, la pasión y la determinación de una disciplina que es parte del patrimonio de la Isla.