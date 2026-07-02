jueves, julio 2, 2026
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PDL trabaja en el rescate del local de la pizzería Al mare

Freddy Espinosa

Así lo confirmó a CMHS Radio Caibarién, Adianelys Lorenzo Gutiérrez,Titular del Proyecto Bondonus Ady. Se trata dijo de rescatar las tradicionales ofertas de la comida italiana en esa instalación,que fuera insigne del sector de la gastronomía de la municipalidad. Asimismo agregó que además incursionarán en variados surtidos de la repostería con chocolate. Enfatizó que también el local será concebido para el disfrute de la familia,con ofertas específicas para los niños.

Imagen: del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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