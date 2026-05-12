Electos mejores futbolistas de Cuba en el año 2025

La Asociación de Fútbol de Cuba dio a conocer los nombres de los más destacados en el período luego de ratificarlos en su XV Congreso

LA ASOCIACIÓN de Fútbol de Cuba (AFC) dio a conocer a los ganadores del premio a los Futbolistas del Año 2025 en sus diferentes categorías, un reconocimiento que celebra el talento y la dedicación de los atletas que brillaron tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Los galardonados fueron electos mediante el voto de especialistas de todo el país y ratificados en la sesión del XV Congreso de esa entidad, que sirvió como marco para avalar las decisiones de los expertos.

En la categoría reina del fútbol femenino, la delantera Katherine Rodríguez fue la gran triunfadora luego de un año sobresaliente defendiendo los colores del UNAN-Managua en la Liga Femenina de Nicaragua, equipo con el que alcanzó el subcampeonato del Torneo Apertura 2025 en ese país.

Su desempeño no solo reafirmó su calidad como una de las mejores exponentes del balompié cubano en el exterior, sino que la consolida como pieza clave en el esquema táctico de la selección nacional.

El galardón en la rama masculina recayó en Romario Torres, un jugador polivalente, que con solo 20 años ya es un referente para las selecciones en que milita.

Si bien su solidez con la selección absoluta de Cuba fue un factor de peso en la decisión de los especialistas, su actuación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 fue determinante para inclinar la balanza a su favor.

En la cita mundialista fue uno de los futbolistas más punzantes del ataque caribeño y sus actuaciones no pasaron desapercibidas para la prensa internacional, que lo catalogó como una de las principales figuras del combinado dirigido por Pedro Pablo Pereira.

En la modalidad de futsal, el premio fue para Jonathan Hernández, el pívot habanero de 23 años que ha llevado el talento de la isla a una de las ligas más competitivas del mundo. Jugador del histórico Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, «Botica», como se le conoce, se ha convertido en un ídolo para la afición rojinegra.

Su capacidad goleadora y su imponente presencia en la cancha han sido vitales para su equipo, demostrando que el futsal cubano tiene un enorme potencial de exportación.

El apartado juvenil tuvo un nombre propio: Didier Reinoso, el delantero capitalino de 18 años vivió un año de ensueño al proclamarse campeón nacional con La Habana en el Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol, en la que anotó el gol decisivo en la final contra Santiago de Cuba.

Su proyección ofensiva también fue parte fundamental de la selección cubana que compitió en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa de Chile 2025.

Considerado como el abanderado de la generación 2007, Reinoso es ya uno de los máximos exponentes de la cantera nacional que buscará la clasificación al próximo mundial de la categoría.

El premio en la categoría femenina juvenil fue otorgado a Kenny Castañeda, un reconocimiento que apuesta por el futuro del fútbol cubano.

La distinción a esta joven promesa llega en respuesta y fomento a una nueva generación de futbolistas que pugnan por espacios en el escenario internacional, siguiendo la estela de figuras como Katherine Rodríguez.

Con estos galardones, la AFC no solo celebra los logros individuales del año, sino que traza una hoja de ruta para un 2026 cargado de desafíos, con la mira puesta en seguir elevando el nivel del fútbol cubano en todas sus categorías y modalidades.