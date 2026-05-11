Artista visual Roberto Diago representa a Cuba en Bienal de Venecia

Cuba está representada en la edición 61 de la Bienal Internacional de Arte de Venecia, Italia, por el relevante pintor y escultor Roberto Diago, con su proyecto Hombres Libres

Cuba está representada en la edición 61 de la Bienal Internacional de Arte de Venecia, Italia, por el relevante pintor y escultor Roberto Diago, con su proyecto Hombres Libres, informó un portavoz diplomático.

El embajador cubano en esta nación europea, Jorge Luis Cepero, quien participó en la inauguración del pabellón de su país, señaló la destacada trayectoria de Diago, uno de los más importantes artistas visuales de la isla, declaró a Prensa Latina, Carlos Gutiérrez, primer secretario a cargo de Asuntos Culturales.

Cepero resaltó la importancia de la muestra Hombres Libres, que se expone en el área veneciana de Il Giardino Bianco, y estará abierta al público desde hoy 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de este año, precisó el vocero.

En el acto, que contó además con la presencia de Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, y de Nelson Ramírez, curador de la muestra, Diago significó el honor que significa para él presentar en nombre de su país su obra en esta exposición, una de las más importantes a nivel mundial.

Con su trabajo artístico Diago refleja el conflicto histórico de la diáspora africana, reflejando un espíritu de resistencia y la lucha diaria por la supervivencia.

Es ampliamente reconocida a nivel internacional su trayectoria, que abarca más de tres décadas, caracterizada por una amplia presencia en prestigiosos circuitos artísticos de Europa, África, Estados Unidos y el Caribe, con la inclusión de sus piezas en cientos de exposiciones individuales y colectivas, en unos 25 países.

“Hombres Libres distingue a quienes sufrieron la segregación, rindiendo homenaje a los cimarrones que eligieron la muerte antes que la esclavitud, y venerando a aquellos que arriesgaron sus vidas por una soberanía inmediata”, señaló por su parte Fernández.

La obra se compone de esculturas de diversas dimensiones que avanzan hacia el espectador, recibiéndolo y confrontándolo, con cicatrices que se alzan en relieve sobre metales oxidados, madera, plásticos y materiales recuperados, como un recuerdo táctil que se niega a ser aplastado por el olvido, según describe el artista.

“Es un recordatorio perpetuo de que la libertad no se da, se conquista; no es un estado pasivo, sino una práctica continua, una tensión constante que exige mantener viva la memoria y la dignidad intacta”.

Diago aborda de esa forma “la solidaridad que persiste entre los habitantes de su país, a pesar de las carencias del contexto actual”, apunto el director del Museo Nacional de Bellas Artes de esa nación antillana.

“Cada componente de Hombres Libres está inscrito sobre la piel de esta Cuba actual” apreció el experto, quien enfatizó que “sus elementos conversan sobre la resiliencia de la nación”.