Gestión climática y resiliencia en la costa norte villaclareña

El fortalecimiento de la gobernanza climática y la resiliencia comunitaria en el municipio villaclareño de Sagua la Grande, junto a la gestión ambiental también desde las zonas costeras —con el propósito de formar gestores y líderes a favor de los ecosistemas marinos y la biodiversidad— constituye una de las líneas de trabajo cardinales del Departamento de Cambio Climático y Gestión de Riesgos del Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara (CESAM).

Esta labor está enfocada principalmente en la formación de gestores ambientales comunitarios, explica el máster Félix Alexis Correa Álvarez, al frente del Departamento.

«En ese sentido ya venimos trabajando desde el año pasado —señala Correa Álvarez—; es un proyecto que nos ha permitido crear nuevos gestores ambientales en toda la comunidad, tanto en Isabela de Sagua como en el municipio en general, con la protección de los ecosistemas costeros y la rehabilitación del manglar; es un proyecto que ha ido evolucionando y que ha tenido muy buenos resultados».

Perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), el CESAM también impulsa un detallado monitoreo de las playas de la Calleja Norte villaclareña.

«Nosotros venimos impulsando en la Callería Norte de Villa Clara desde el año 2017-2018, cuando se ejecutó el vertimiento de arena en las playas, un trabajo de monitoreo constante de estos ecosistemas —como el monitoreo satelital y demás—; es decir, no perder toda esta data histórica que tenemos de monitoreo de playas, y seguir investigando cuál ha sido la evolución de las playas, también cuál es su tendencia a 2050 y 2100 ante los escenarios de cambio climático», agregó el también geógrafo.

Vamos a seguir impulsando el reconocimiento territorial de playa ambiental y la incorporación de las mismas en el ranking internacional de playas, que ya llevamos dos años consecutivos con las playas de la Calleja insertándose en ese ranking, y en ese sentido seguimos trabajando.

En otro orden, el especialista argumentó que tienen los programas de gestión ambiental, en los que hacen un seguimiento a los residuales líquidos, al control de especies exóticas invasoras, al adecuado manejo de los desechos sólidos, y se han logrado muy buenos resultados.

De hecho, la implementación del esquema de certificación de playas nos ha ayudado, porque los hoteles, los gestores de esos hoteles, también los turistas y los visitantes que llegan, a partir de esta inserción del esquema de certificación de playas, promueven el cuidado del medio ambiente en estos ecosistemas, dijo.

Exportar servicios y transferir conocimientos constituyen también proyecciones del Departamento de Cambio Climático y Gestión de Riesgos del CESAM.

«Queremos que nuestros servicios no se queden solo en fronteras —afirmó Correa Álvarez—, sino también exportar servicios en los que tenemos muchas capacidades, como es el tema de la gestión de playas y los programas de adaptación al cambio climático; una de las perspectivas que tenemos —no solo en nuestro departamento, sino en el centro también— es convertir estos servicios que hacemos en fronteras, también en servicios exportables».

El Centro de Estudios y Servicios Ambientales (CESAM) de Villa Clara impulsa proyectos a favor de la gestión ambiental, la resiliencia y la adaptación al cambio climático en hermosos parajes de la costa norte cubana.