Grupo Dramático de CMHW: más de medio siglo de entrega, identidad y belleza
Celebramos a quienes han hecho de la escena sonora un acto de entrega, identidad y belleza.
Hoy no se celebra solo un aniversario: se honra una historia de arte, constancia y cubanía.
Nuestro Grupo Dramático de la CMHW ha sido, durante más de medio siglo, una voz que emociona, educa, acompaña y preserva la esencia más noble de la radio. En cada interpretación han defendido la fuerza de la palabra, el poder de la imaginación y el compromiso con una cultura que late en el corazón del pueblo.
Su trayectoria es memoria viva, disciplina creadora y amor infinito por el oficio. Son parte de esa radio que conmueve; que no solo llega al oído, sino que permanece en el alma.
Por eso, en su aniversario 57, celebramos a quienes han hecho de la escena sonora un acto de entrega, de identidad y de belleza.
¡Felicidades al Grupo Dramático de la CMHW por seguir sembrando emoción, excelencia y orgullo en cada obra, en cada personaje y en cada generación que los ha escuchado con admiración!
Tomado de CMHW Radio Adentro en Facebook.