Grupo Dramático de CMHW: más de medio siglo de entrega, identidad y belleza

Celebramos a quienes han hecho de la escena sonora un acto de entrega, identidad y belleza.

Hoy no se celebra solo un aniversario: se honra una historia de arte, constancia y cubanía.

Nuestro Grupo Dramático de la CMHW ha sido, durante más de medio siglo, una voz que emociona, educa, acompaña y preserva la esencia más noble de la radio. En cada interpretación han defendido la fuerza de la palabra, el poder de la imaginación y el compromiso con una cultura que late en el corazón del pueblo.

Rostros del sonido. Foto tomada del perfil en Facebook de Fernando González Castro, Premio Nacional de Radio.

Su trayectoria es memoria viva, disciplina creadora y amor infinito por el oficio. Son parte de esa radio que conmueve; que no solo llega al oído, sino que permanece en el alma.

Por eso, en su aniversario 57, celebramos a quienes han hecho de la escena sonora un acto de entrega, de identidad y de belleza.

¡Felicidades al Grupo Dramático de la CMHW por seguir sembrando emoción, excelencia y orgullo en cada obra, en cada personaje y en cada generación que los ha escuchado con admiración!

Tomado de CMHW Radio Adentro en Facebook.