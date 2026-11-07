sábado, noviembre 7, 2026
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Premios Lucas 2026: a un año de los 30 (i)

Tomado de Cubahora

Con la Gala de Nominados comenzó la escalada 29

En un  espacio más estrecho  para palpar el entusiasmo, comenzó la actividad. Más cercano  al núcleo de la tierra y de La Rampa donde arrancó una  escalada de casi 30 años. Primero como “El patio de mi casa es…”  y  “Cáscara de mandarina”, que devino en “Los Lucas”,programa televisivo y plataforma multimedial para la promoción del video musical cubano.

En un Café Cantante distinguido con el par identificativo de esta campaña Uno pa’ Treinta. El musical y  visual, tan festivos como  coloridos, cocinados por el propio Orlando Cruzata y por  Víctor López, para esta edición. Un carnero que lanza unos dados, cual si esparciera la suerte  sobre el talento y la consagración, sobre un campo al que concurren intérpretes y realizadores,  motivaciones artísticas y comerciales.

A la Gala de Nominaciones llegaron decenas de artistas y realizadores, noveles la mayoría, pero también establecidos. Colmados  de expectativas  por la  invitación. Para algunos,  ser mencionados por los agentes de negro, subir al escenario y recoger las postales  que los acredita como nominados, ya  significa un premio. Un reconocimiento por horas de trabajo, de conceptualizaciones y filmaciones, de retoques en la posproducción. Sobre todo, para los que se estrenan en Lucas y por primera vez aspiran a  los premios  que más “suenan” en la farándula del patio.

Como de costumbre, varios de los artistas nominados amenizaron la  gala de nominados,  con exponentes que emergen y otros más conocidos. El universo más moderno representado  por Erick Kanya  y El Wuay del Paraguay, la proyección rockera  por el  grupo Bonus y la esencia bailable por  Yuli y Habana C.

Este año, se presentaron el programa  342 videoclips, de los cuales 251 fueron preseleccionados y sometidos a la evaluación del Jurado. Integrado este por el crítico de arte Joel del Río, que ha permanecido desde la primera edición; el periodista, crítico de arte y fotógrafo Yuris Nórido; el especialista en efectos visuales Víctor López; la realizadora de audiovisuales sobre música Ileana Rodríguez; el editor  y director  de televisión Michel Pascual; la periodista Lied Lorain y el periodista,    crítico y artista visual José Ángel Téllez Villalón, todos con más de seis años de permanencia. A  los que se sumaron las musicólogas  Yurien Heredia y Lea Cárdenas, el realizador Carlos Eduardo Maristany, más los periodistas Isely Ravelo y  Mauricio Escuela que publican en la web de LUCAS.

Durante otra noche larga, en un salón al lado de La Arcadia, se reunieronlos evaluadores de las obras en concurso. Luego de profundas deliberaciones, de intercambios y polémicas, de enriquecedor consenso, salieron los nominados en las diversas categorías.

Este 2026, pasaron de 100 los reconocidos, entre artistas, directores, fotógrafos, editores, actores, productores, diseñadores de vestuario, entre otras especialidades.

En un total de 31 categorías, incluidas las 13 dedicadas a premiar el mejor audiovisual en cada género musical, las de opera prima y artista novel, animación, en estudio y making off. Los otros apartados se centran en cuestiones técnicas de la realización y el arte. 

Entre las novedades de esta edición, se destaca la inclusión de dos categorías: Mejor maquillaje y peluquería y Mejor video con Inteligencia Artificial. Con la primera se reconoce el trabajo de los profesionales responsables de la caracterización visual de los intérpretes y de la construcción estética de los videoclips. La segunda es propia de estos tiempos, la irrupción de  esta nueva tecnología  que introduce una nueva perspectiva en la valoración de los videoclips.

Entre los nominados de la categoría mejor video realizado mediante IA, figuran “Taki”, de Adryx; “Sueños rotos”, de Korachi Gibert; “Déjame en paz”, de Alejo Stivel junto a Silvio Rodríguez; “Welcome to Miami”, de Vichenzo, y “Sueño con serpientes”, de X Alfonso junto a Silvio Rodríguez. Modos diversos de emplear esta novedosa manera de producir audiovisuales. 

Otro cambio tiene que ver con el siempre polémico Premio de la Popularidad. Por primera vez, el galardón cuenta con una relación de diez videoclips que han sobresalido en el Lucasnómetro, espacio que mide semanalmente la preferencia del público   varias plataformas. Y se añade entre las  vías para elegir la votación por  Transfermóvil.

El trovador Silvio Rodríguez, con tres colaboraciones, resultó el artista más mencionado. Los videos  de “Sueño con serpientes”, “Luciérnaga” y “Déjame en paz”, este último junto a Alejo Stivel, suman diez nominaciones.

Alain Pérez y la joven cantante Gretcheem Grey acumulan ocho nominaciones cada uno entre sus respectivos trabajos.

Los directores Felo y Freddy Loons suman el mayor número de candidatura a apremios con 17 y 15 nominaciones, respectivamente.

El corto  “Aset”, de Ibeyi,  suma  siete candidaturas a premios. Le siguen, con seis nominaciones cada uno, “Habana”, de Raúl Paz, y “Son y go”, de Rafa Tena junto a Alain Pérez, los dos realizados  bajo la dirección de  Felo; “Delirando” de Vicente Trigo, dirigido por el propio cantautor, y “Dándote tó”, de Jarulay, a cargo del equipo de Freddy Loons.

Cinco videoclips  emulan por el galardón más preciado, el de Mejor Video del Año. Además de los antes mencionados de “Aset”, “Habana” y “Delirando”, aparece los videos de “Sueño con serpientes”, de X Alfonso ft Silvio Rodríguez, facturado con IA por X Alfonso, y el “Luciérnaga”, de Milo J junto a Silvio Rodríguez, con la dirección de Teresa Carrill. Videos musicales facturados desde diversos presupuestos  estéticos, como prueba fehaciente de  las posibilidades infinitas de crear y sorprender. Ninguno de ellos figura en la lista de Video más popular.

La música urbana, como se ha hecho habitual  en los últimos años, domina  la lista de los videos que compiten por el Premio dela Popularidad. Se “colaron” nuevamente dos videos de música bailable. Repite  Maykel Blanco y su Salsa Mayor, esta vez con el video de “Cepillo y pasta” y Alexander Abreu y Habana D´ Primera con el de “Fantasía”; ambos dirigidos por Freddy Loons. Los dos aparecen también en las listas de nominados por el Jurado.  Además, se incluyen el tecnomex de Papushi, “¿Dónde estás amor?”, y la fusión de Yuly y Habana C , “Farándula”.

Como anunciaron los presentadores, las dos galas de premiaciones están previstas para las noches del 21 y 22 de noviembre,  en el céntrico Cine Yara

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