Billete de Cuba es nominado al mejor del mundo en 2026

El billete, dedicado a Celia Sánchez, compite por el reconocimiento internacional al mejor diseño monetario de 2026

¿Qué puede contar un billete sobre la historia de un país? Mucho más de lo que parece. Además de su función económica, el dinero constituye una expresión de identidad, cultura y memoria colectiva.

Cuba acaba de conseguir que una de sus piezas monetarias despierte el interés de la comunidad numismática internacional: el billete de cinco mil pesos, dedicado a la heroína de la Sierra Maestra, Celia Sánchez Manduley, resultó nominado al premio Billete del Año 2026.

La candidatura fue presentada por la Sociedad Internacional de Billetes (IBNS, por sus siglas en inglés), organización que cada año reconoce una emisión monetaria por sus cualidades artísticas y técnicas. La nominación representa un importante reconocimiento para el diseño cubano y sitúa una pieza de la nación caribeña entre las candidatas a uno de los galardones más conocidos del coleccionismo internacional de billetes.

El anuncio del Banco Central de Cuba también destaca a una figura imprescindible de la historia nacional: Celia Sánchez Manduley, cuyo rostro ilustra esta denominación del cono monetario cubano.

Celia Sánchez: una mujer que forma parte de la historia de Cuba

La elección de Celia Sánchez como protagonista de este billete tiene un profundo significado simbólico. Nacida el 9 de mayo de 1920 en Media Luna, antigua provincia de Oriente, participó activamente en la lucha revolucionaria y se incorporó al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

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Su labor organizativa, su compromiso político y su cercanía con los combatientes la convirtieron en una de las mujeres más destacadas de aquel proceso histórico. Después del triunfo revolucionario de 1959, continuó desempeñando importantes responsabilidades en la vida institucional del país hasta su fallecimiento, el 11 de enero de 1980.

Su presencia en el papel moneda permite que su legado acompañe una actividad cotidiana de millones de personas. Así, cada billete se convierte también en un soporte para preservar y transmitir la memoria de una protagonista de la historia cubana.



¿Qué significa competir por el Billete del Año?

El reconocimiento de la IBNS busca distinguir billetes que sobresalen por su calidad artística, originalidad, composición y características de seguridad. No se trata de premiar la denominación económica ni el valor de cambio de una moneda, sino el trabajo que existe detrás de su concepción y fabricación.

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Cada año, los miembros de la organización examinan las emisiones candidatas y participan en una votación para seleccionar la pieza ganadora.

Para Cuba, esta nominación constituye una oportunidad de mostrar al mundo una parte de su patrimonio gráfico e histórico. También demuestra cómo el papel moneda puede trascender su utilidad financiera para convertirse en un elemento de representación nacional.

La candidatura del billete de cinco mil pesos no es todavía una victoria, pero sí un motivo de reconocimiento para la numismática cubana. En sus dimensiones, colores y representación, esta pieza lleva consigo algo más que una cifra: la imagen de una mujer que dejó una huella profunda en la historia de la isla.

Esta pieza forma parte de la actualización del cono monetario cubano, anunciada por las autoridades financieras en marzo de 2026. A partir del 1 de abril comenzaron a circular los billetes de dos mil y cinco mil pesos, que incorporaron por primera vez los rostros de patriotas cubanas: Mariana Grajales y Celia Sánchez, respectivamente.

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