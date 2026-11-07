Empresa de Acueducto Cayo Santa María: La Ley de Comunicación Social que aspiramos. Excelente información de la Empresa de Acueducto Cayo Santa María para la población de #Caibarién. Ejemplo para todo el empresariado de la municipalidad de como concretar la Ley de Comunicación Social vigente en el país. Ejemplo esa entidad de lo que se aspira para los Servidores Públicos en favor de la población de su localidad.

Me parece bien pudiera extenderse esta experiencia para la totalidad de entidades de la Villa Blanca y de esta forma acercarse a los preceptos de la ley de Comunicación Social a favor del pueblo. No creo sea la perfección, pero al menos, por ahora creo están enfilados en algo de lo que el resto de las entidades estatales de la Villa Blanca les resta un buen trecho respecto a lo que ha logrado y va consolidando con pasos seguros la Empresa de Acueducto Cayo Santa María.

Imagen: tomada de Internet.