Implementar las transformaciones, un camino para encontrar soluciones

mplementar las transformaciones económicas y sociales con paso firme contribuirá al beneficio de todo el pueblo. A través de ellas se concreta el hilo conductor del sistema de trabajo, por lo cual están creadas las condiciones para poder avanzar.

Así lo refirió Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República, al presidir el Consejo provincial extraordinario en Camagüey y Las Tunas –proceso que se extenderá en todo el país–, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las medidas y formular propuestas que contribuyan a resolver los principales problemas que inciden en la población.

«A cinco meses de aprobarse las Transformaciones Económicas y Sociales (TES), Marrero Cruz precisó que, de las 176 TES, 172 cuentan ya con sus políticas y procedimientos aprobados. Se han elaborado 231 normas que las respaldan, de ellas 131 publicadas en la Gaceta Oficial.

Al hacer referencia a la difícil situación que enfrenta el país, subrayó el impacto devastador de las medidas coercitivas y de máxima asfixia económica por parte del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo, al tiempo que destacó el apoyo internacional evidenciado en la reciente votación contra el bloqueo.

EN CAMAGÜEY

Al presentar la marcha de las transformaciones en Camagüey, Yennis León Mayedo, vicegobernador de la provincia, puntualizó que el territorio avanza en la ampliación del objeto social de algunas empresas, lo que ha repercutido en los ingresos, en los encadenamientos con las formas de gestión no estatal, en el cumplimiento de los indicadores económicos, en la creación de cuentas en divisas y mercados electrónicos, así como en la formación de las nuevas fichas de costos.

Asimismo, León Mayedo dijo que concluyó el traspaso de Empresas Municipales de Comercio y se creó la Empresa Agroindustrial de Nuevitas. «Suman más de 130 empresas con cuentas en divisas y cinco aplican el Decreto 164, referido a la organización del sistema salarial.

«Las rondas de negocio han permitido identificar empresas en fase de concreción, establecimientos arrendados con modelos de negocios, 134 de ellos licitados y funcionando» agregó.

En ese sentido, Manuel Marrero Cruz apuntó que, a partir de la implementación del eje temático 1 de las TES, está definida la creación o transformación de más de 3 000 unidades empresariales de base que se convertirán en empresas, y, en todo el país, 44 grupos han aprobado sus nuevos esquemas salariales.

«Desde mediados de junio se han aprobado 4 808 nuevas mipyme, 37 nuevas empresas privadas. El país cuenta con 17 574 mipyme privadas y 384 859 trabajadores por cuenta propia», puntualizó.

A su juicio, aún persiste desconocimiento sobre cómo aplicar las normas, por lo que se trabaja en un manual práctico y en la capacitación de los directivos.

Alertó que el municipio es el escenario fundamental del proceso y que allí hay debilidades que urgen resolver, como la inestabilidad de los cuadros, la ausencia de directores de desarrollo y de jefes de departamento de actores económicos.

Como parte de las transformaciones en materia agrícola, resaltó que existen más de 4 000 solicitudes de tierra por más de 120 000 hectáreas, y en lo social puntualizó la atención a 880 000 personas en mayor situación de vulnerabilidad.

EN LAS TUNAS

En la provincia de Las Tunas se conoció que los actores económicos estatales, mipyme, cooperativas no agropecuarias, así como trabajadores por cuenta propia, contribuyen en la vinculación a los programas de desarrollo social, como parte de la responsabilidad social.

Héctor Ramón Pérez, intendente del municipio tunero de Colombia, expuso que, tras la aprobación de las transformaciones, en el territorio «buscamos la mejor manera de cómo lograr, en medio de la situación que transita el país y del bloqueo tan férreo, sacar adelante el territorio, mejorar la vida y prestar un mayor servicio a la población».

Explicó que comenzaron por la preparación y capacitación de los cuadros sobre las normas jurídicas, «porque el momento en que vivimos conlleva maneras de actuar diferentes.

«Hay ejemplos positivos que demuestran que se puede avanzar en la implementación de las transformaciones en el territorio», aseguró.

En el transporte, la producción cooperada, conforme a la gestión no estatal, permitió rescatar servicios, como los viajes intermunicipales e interprovinciales.

Al respecto, el Primer Ministro insistió en cambiar lo necesario para conservar lo esencial, «con el debido control, sin renunciar a los principios fundacionales de nuestra revolución de justicia social».

De igual forma, precisó que las transformaciones tienen que tributar a las estrategias de desarrollo municipal, donde deben estar identificadas las potencialidades del territorio y los principales problemas.

«En la medida en que avancemos en llevar a la práctica y materializar las transformaciones, estaremos buscando soluciones alternativas que resuelvan los problemas de la población», puntualizó Marrero Cruz.

Las respuestas, añadió, están en esas normas. Por ende, debemos trabajar para obtener resultados y lograr más producción.