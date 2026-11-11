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Aclara CUPET información descontextualizada sobre distribución de gas

Tomado de CMHW

Ante la circulación en redes sociales de una información sobre la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) aclara que el contenido difundido corresponde a una publicación del 29 de noviembre de 2024.
Los datos relacionados con la llegada de un buque con 9 377 toneladas de GLP, la cobertura estimada de 17 a 20 días y las cifras de clientes que no pudieron adquirir el producto pertenecen a ese período y no constituyen una actualización de la situación actual.

Por tanto, se trata de una información antigua que está siendo compartida fuera de su contexto original.

CUPET exhorta a la población a verificar la fecha y procedencia de las informaciones antes de compartirlas y a consultar los canales oficiales de la organización para conocer las comunicaciones institucionales.

La información verificada es fundamental para evitar confusiones y contribuir a una comunicación responsable.

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