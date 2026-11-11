Aclara CUPET información descontextualizada sobre distribución de gas

Ante la circulación en redes sociales de una información sobre la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) aclara que el contenido difundido corresponde a una publicación del 29 de noviembre de 2024.

Los datos relacionados con la llegada de un buque con 9 377 toneladas de GLP, la cobertura estimada de 17 a 20 días y las cifras de clientes que no pudieron adquirir el producto pertenecen a ese período y no constituyen una actualización de la situación actual.

Por tanto, se trata de una información antigua que está siendo compartida fuera de su contexto original.

CUPET exhorta a la población a verificar la fecha y procedencia de las informaciones antes de compartirlas y a consultar los canales oficiales de la organización para conocer las comunicaciones institucionales.

La información verificada es fundamental para evitar confusiones y contribuir a una comunicación responsable.