Encabeza Díaz-Canel acto de solidaridad con Palestina

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en la Tribuna Antiimperialista José Martí el acto que reafirma la solidaridad de la isla con el pueblo de Palestina.



A dos años de la más reciente escalada y consecuente genocidio perpetrado por el Estado de Israel, Cuba exige el cese inmediato del fuego y condena la complicidad del imperialismo estadounidense con la política criminal de las fuerzas sionistas.



De esta manera Cuba condena una vez más el proceder criminal de las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos; tema que conmueve al mundo y quedó patente en las intervenciones de varios jefes de Estados y altos representantes en el 80 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.



La mayor de las Antillas mantiene firme su postura en pos de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.