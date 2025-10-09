Este jueve, actos de solidaridad con Palestina en toda Cuba 

La inconmensurable solidaridad del pueblo cubano con el palestino será expuesta este jueves desde horas tempranas con actos de apoyo en todo el archipiélago, exigiendo el cese del genocidio sionista y la limpieza étnica en la Franja de Gaza.

En la capital cubana el acto se realizará en la tribuna antiimperialista José Martí, desde las 7:30 de la mañana, que será transmitido por la televisión cubana, como parte de la Revista Buenos Días.

Fiel a su vocación de hermandad con ese pueblo árabe, toda Cuba se movilizará para condenar la masacre que desde hace dos años ejecuta el gobierno israelí contra la población de Gaza, la inmensa mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, ratificará su apoyo al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el derecho de los palestinos a tener su Estado propio, anunciados desde hace casi 80 años por la Organización de Naciones Unidas, y la materialización de acciones que lleven la paz duradera al Oriente Medio.