miércoles, octubre 8, 2025
Lo último:
Principales

Cuando se vive siempre

Tomado de Granma

«(…) su muerte me pareció algo increíble, un hecho, no sé, al que uno no puede acostumbrarse jamás. Pasa el tiempo y, a veces, uno sueña con el compañero que murió, y lo ve vivo, conversa con él y, de nuevo, la realidad nos despierta…

«(…) su muerte me pareció algo increíble, un hecho, no sé, al que uno no puede acostumbrarse jamás. Pasa el tiempo y, a veces, uno sueña con el compañero que murió, y lo ve vivo, conversa con él y, de nuevo, la realidad nos despierta. Hay personas que, para uno, no murieron; poseen una presencia tan fuerte, tan poderosa, tan intensa que no se consigue concebir su muerte, su desaparición. Principalmente por su continua presencia en los sentimientos y en los recuerdos. Nosotros, no solo yo, sino el pueblo cubano, sufrimos de manera extraordinaria con la noticia de su muerte (…)»


(Fidel a Ignacio Ramonet, en la entrevista para el libro Cien horas con Fidel)

También te puede gustar

Felicita Raúl Castro a Brigada de Tropas de Prevención en Cuba

Tomado de CubaSí

Fin de semana tenso en el oriente a causa de intensas lluvias

Tomado de Granma

Lograr mayor sincronismo entre las obras vinculadas a la bioeléctrica del central Ciro Redondo

Leticia Braojos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *