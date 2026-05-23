Issac Delgado reina en el Cubadisco 2026

La música cubana ha vuelto a demostrar que su pulso es inagotable

Este pasado 16 de mayo, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional se transformó en el epicentro de la cultura nacional, acogiendo la esperada gala de premiaciones de Cubadisco 2026. Fue una jornada donde el talento, la tradición y la vanguardia se dieron la mano en una celebración que dejó claro por qué Cuba sigue siendo una potencia sonora global.

El punto culminante de la noche llegó con el anuncio del Gran Premio, que recayó en el maestro Issac Delgado por su impecable álbum Mira como vengo. Con la complicidad musical de Alain Pérez en la producción, este disco no solo se llevó el galardón máximo, sino que también dominó la categoría de Bailable Contemporáneo y destacó por su excelencia en el diseño de sonido. Fue, sin duda, la noche de «El Chévere de la Salsa», quien recibió el reconocimiento de manos de la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, y el ilustre Frank Fernández.

La gala no solo premió a los creadores del presente, sino que rindió honores a pilares de nuestra cultura. Los Premios de Honor brillaron con luz propia al reconocer a leyendas vivas como Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Mayito Rivera, Pedrito Calvo, y agrupaciones emblemáticas como la Orquesta Elito Revé y su Charangón y el Septeto Santiaguero. Además, se celebraron hitos institucionales, como el 50 aniversario del Instituto Superior de Arte (ISA) y la trayectoria del Festival Internacional Jazz Plaza.



El Cubadisco 2026 reafirmó su capacidad para visibilizar lo nuevo y lo diverso. Entre los momentos más emotivos destacaron:

Excelencia Artística: La Maestra Daiana García fue premiada por su labor al frente de la Orquesta de Cámara de La Habana.

Nuevas voces y fusiones: Yilian Cañizares (Erzulie) y Ernesto Blanco (Mundo Remix Vol I) marcaron el ritmo de la fusión, mientras que Wampi se llevó el reconocimiento en la categoría de Pop Urbano con El Rey de La Habana.

Ritmos urbanos y profundos: El grupo Obsesión conquistó la categoría de Hip Hop con su potente Luciérnaga. Crónicas de Luz.

Desde la música para niños —donde el disco Todo Gira de Enid Rosales fue merecidamente reconocido— hasta el área académica y patrimonial, cada categoría contó una historia. Fue notable ver cómo la Camerata Romeu y Ernesto Oliva se alzaron con múltiples premios por De regreso a la aldea, un proyecto que sedujo tanto a los académicos como al Museo Nacional de la Música.

Categoría destacada Ganador(es) Gran Premio Mira como vengo – Issac Delgado Bailable Contemporáneo Mira como vengo – Issac Delgado Tropical Variado Bingo – Alain Pérez Pop Urbano/Reparto El Rey de La Habana – Wampi Hip Hop Luciérnaga. Crónicas de Luz – Obsesión Música de cámara De regreso a la aldea – E. Oliva y Camerata Romeu



La jornada cerró con una muestra de la vitalidad de nuestra escena, con actuaciones que transitaron desde la rumba y el son hasta el jazz y la música sinfónica. El Cubadisco 2026 ha dejado la vara muy alta, confirmando que, sin importar el paso del tiempo, el disco cubano sigue siendo un testimonio brillante de nuestra identidad.