En el presente mes de noviembre continúa el batallar del colectivo de la Unidad Empresarial de Base CAIMAR para contrarrestar las adversidades económicas que los afectan en el presente año.

Las dificultades no merman el espíritu de compromiso que los caracteriza ya pesar de las readecuaciónes constantes, no renuncian a continuar produciendo y cumpliendo en dependencia de la disponibilidad de recursos ,sus tradicionales renglones de escamas ,langosta ,cobo y esponja los cuales se encuentran actualmente en índices no habituales para la entidad

Afanados en la etapa final del 2026 los trabajadores de la UEB.Caimar optiman sus escasos recursos para obtener resultados proporcionales a las dificultades que los atenazan y aportar a la economía local en la actual coyuntura sosteniedo así su bien ganado prestigio como unidad destacada del ramo de la pesca en la provincia y país. Sorteando las dificultades materiales los trabajadores de la unidad pesquera CAIMAR sostienen su faena productiva en el presente año.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Humorista Alvarez Fernandez.