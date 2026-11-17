Raye encabeza la lista con once nominaciones, seguida por Rosalía. Madonna regresa

La cantautora británica Raye encabeza las nominaciones a los Grammy, igualando el récord de once candidaturas que ostentaba Beyoncé.



Rosalía logró nueve, mientras que la escena de la música country se define cada vez más por la presencia de artistas femeninas.



Por su parte, Taylor Swift sigue en la carrera por el premio al Álbum del Año, galardón que ya ganó en cuatro ocasiones.

Con una mezcla de influencias musicales, ambiciones orquestales y nuevas categorías, los Grammy ofrecen una radiografía de una industria en plena transición.



Las mujeres ocupan un lugar central, la música pop se vuelve cada vez más internacional, el country está en auge y el hip-hop pierde terreno en las categorías más prestigiosas.



Las nominaciones de 2027, anunciadas hoy por la Academia de la Grabación, revelan un panorama en el que las cantautoras son las grandes protagonistas, y donde las fronteras tradicionales entre géneros y mercados nacionales se desdibujan cada vez más.



A la cabeza se sitúa la artista británica Raye —nacida Rachel Keen—, quien iguala el récord de Beyoncé de mayor número de nominaciones recibidas por una mujer en una misma edición.



La cantante, conocida por «Where Is My Husband!», competirá en las categorías de Álbum, Canción y Grabación del Año, además de en la de Compositora del Año y en diversas categorías de pop, todo ello gracias a su obra «This Music May Contain Hope».



Muy cerca de Raye se encuentra la artista española Rosalía, con nueve nominaciones, seguida por Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers, cada una con siete.



Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean recibieron seis nominaciones cada uno, mientras que Harry Styles y Bad Bunny quedaron fuera.



Pero, más allá de las cifras, es la propia naturaleza de estas nominaciones la que sugiere un cambio.



El éxito de Raye y Rosalía apunta a un interés creciente por artistas que van más allá de la mera interpretación de canciones: construyen universos musicales complejos en los que se entrelazan el pop, el jazz, la música clásica, los arreglos orquestales y la experimentación.



El género country, por su parte, está adquiriendo un carácter marcadamente femenino: en un ámbito históricamente dominado por los hombres, todas las nominaciones a la categoría de mejor álbum contemporáneo recayeron en mujeres.



Como contrapunto, destaca la relativa ausencia del hip-hop en las categorías principales: tras una edición en la que tres álbumes de rap llegaron a la final en la categoría de Álbum del Año, este año el género no cuenta con representación en la categoría más importante.



La siempre resiliente Madonna —la otrora «Material Girl»— regresa a los premios de la Academia de la Grabación tras 16 años, logrando cuatro nominaciones por «Confessions II», mientras que Beyoncé fue nominada a la Mejor Interpretación Solista de R&B por «Morning Dew (Donk)», elevando su cifra histórica a un récord de 100 nominaciones a lo largo de su carrera.



Otro aspecto relevante es la tendencia hacia la internacionalización.



Tras el triunfo de Bad Bunny el año pasado, el hecho de que Rosalía encabece la lista de nominaciones confirma la importancia central de la música en español.

Por su parte, la incorporación de una categoría dedicada al pop asiático reconoce la relevancia de este género, a pesar de que BTS, en señal de protesta, decidió no presentar su último álbum, «Arirang», para su consideración el pasado mes de julio.



Este año, la Academia de la Grabación entregará premios en 100 categorías —la cifra más alta desde 2011—, gracias a la inclusión de cinco nuevas distinciones.



La decisión recaerá en 16.000 miembros, entre ellos artistas, productores, ingenieros de sonido y compositores.



El evento está programado para el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.



Por primera vez en más de medio siglo, la ceremonia no será retransmitida por CBS, sino por ABC, y podrá verse en directo a través de Hulu y Disney+.