Los atletas de velas del municipio de Caibarién Nélido Manso y Octavio Lorenzo, Campeones Mundiales de Snipe en Murcia, España en 1999, Osvaldo Padrón, Sanlay Castro, Reinier Manso y José Antonio Urbay, junto a otros 4 yatistas cubanos, lograron el boleto a la final de la SSL Gold Cup (Copa de Oro) 2026.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro

La embarcación cubana Piratas del Caribe conquistó este domingo la última y decisiva regata del grupo clasificatorio I del campeonato panamericano de la clase SSL, disputado en Río de Janeiro, Brasil.

Los antillanos protagonizaron una gran remontada en la jornada dominical, pues llegaron a la última salida en la tercera posición, con saldo de 10 puntos, por detrás de México, que acumulaba 13, y Bermudas, con 12. Pero en la regata de cierre que repartía puntuación doble los cubanos dominaron la regata y sumaron ocho unidades para cerrar con 18 tantos.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro



Bermudas terminó segunda en la regata y también alcanzó 18 puntos, mientras México quedó con 17, según reporte de la página de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

De acuerdo con la Star Sailors League, la tripulación de la Mayor de las Antillas completó la regata final con decisiones tácticas acertadas y una navegación sin errores, demostrando inteligencia habilidades y fuerza colectiva, una combinación que le permitió resolver a su favor la jornada de mayor exigencia.

Clasifican veleros de Villa Clara a la final de la Copa de Oro

66 países iniciaron la fase clasificatoria por áreas geográficas en todo el planeta y solo 40 entrarán en la gran final por la Copa de Oro de la vela crucero, considerado el Campeonato del Mundo de la prueba más importante de la disciplina.

Dayron Pérez Urbano