El Comité Municipal de la UNEAC en Caibarién llevará a cabo este jueves y viernes el evento local «Ancla y antena», una iniciativa que promueve la creación de los artistas audiovisuales del territorio.

Reporteros, realizadores y decisores del ámbito artístico comparten los detalles de la cita que se realiza este año por vez primera, y sin carácter competitivo en su primera edición.

Raisa Guevara García, presidenta municipal de la Uneac en Caibarién, precisó que «Ancla y Antena» tiene entre sus aspiraciones acercar el trabajo de los realizadores de radio y televisión a la comunidad, por eso la primera jornada se realizará en la Escuela de velas Marcelo Salado Lastra.

Imagen: tomada de CMHS Radio Caibarién.