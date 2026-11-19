Intervendrá en la Serie de las Américas y la primera Liga de Campeones Global

La Habana.- Informaciones oficializadas en las últimas jornadas confirman la presencia de Cuba en dos eventos internacionales de beisbol convocados para inicios del año 2027.

Según ha trascendido, se trata de la Serie de las Américas y la Liga de Campeones de Beisbol global.

El certamen de las Américas regresará a Caracas, Venezuela (9 al 16 de febrero), y por la Isls asistirá el equipo de Industriales, ganador de la Liga Élite.

Al presentarse el torneo, se confirmó que por primera vez participarán elencos de 10 países, distribuidos en dos grupos de cinco cada uno.

Cuba quedó ubicada en la llave A, junto a las escuadras de Venezuela, Puerto Rico, Curazao y Nicaragua.

En el segmento B aparecen México, República Dominicana, Panamá, Argentina y Colombia.

En la pasada edición, igualmente en suelo venezolano, un equipo cubano culminó con medalla de bronce, con cierre de 7×2 sobre Águilas Metropolitanas, de Panamá, y balance de cuatro victorias y otras tantas derrotas.

Igualmente Cuba tendrá presencia en el primer certamen de la Liga de Campeones de Beisbol Global, con sede en Nicaragua, en el mes de marzo, un hito en la iniciativa de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) para conectar a clubes campeones y circuitos de todo el mundo.

La Isla estará representada por el conjunto que resulte monarca de la actual 65 serie nacional.

Próximamente, la WBSC anunciará más detalles, incluido el formato de competición, las fechas, las sedes y los equipos participantes.

En marzo de este año, Cocodrilos de Matanzas intervino en la Liga de Campeones de las Américas -no global-, con sede en México. Ocupó el cuarto lugar, al firmar saldo de un éxito y tres descalabros.