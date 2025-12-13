Se definen los reyes del sprint en el Havana Skate Marathon

El plato fuerte de la jornada sabatina será el maratón previsto para la tarde

durante las pruebas de velocidad en la segunda jornada del V edición de Havana Skate con sede en Malecón el 13 de diciembre de 2025 en La Habana, Cuba. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

La Habana.-LA FINAL de la modalidad de 100 metros sprint ocupó la jornada matutina del Havana Skate Marathon en su quinta edición.

Velocistas de todo el país compitieron en siete categorías en una lid que se disfrutó en la zona de La Piragua, en los alrededores del malecón habanero.

Entre los más pequeños (4-6 años) el podio lo coparon tres espirituanas: Isabella Martínez, con tiempo de 16.52 segundos reinó y le siguieron Brianna Gutiérrez (17.46) y María Alejandra Pérez (17.73).

Por los varones mereció el premio mayor el cienfueguero Diego Navelo con registro de 15.29. El mexicano Oliver Ruiz (15.85) y el habanero Richard Marrero (17.53) completaron el podio.

Las capitalinas Gabriela Sánchez (13.39) y Vanessa Meneses (13.62) hicieron el uno-dos en la categoría 7-8 de niñas. La espirituana Valeria Vasallo (14.20) ocupó el tercer lugar.

El podio masculino de esta prueba lo completaron el habanero Ricardo José Martínez (12.72), Luis Mauro Furguel (13.52), de Sancti Spíritus, y Lázaro Acosta (14.53), también de La Habana.

El trío de patinadoras compuesto por Ahinoa Martínez (11.63), Sancti Spíritus, Rachel Alfonso (12.41), de Mayabeque, y la igual espirituana Olivia Echevarría (12.42), dominaron entre las chicas de entre 9 y 10 años.

Sus compañeros, el mayabequense Alberto Hernández (12.73), el espirituano Xavier Losada (13.05) y Paolo García (13.10), también de Mayabeque, se convirtieron en medallistas entre los varones.

En la categoría 11-12 por las féminas los lauros correspondieron a las espirituanas Karolina Puertas (12.43), Ana Lía Risquet (12.44) y Angeline Espek (12.46), en ese orden.

Otro espirituano, Cristhian Rodríguez (11.37), revalidó su corona del pasado año, mejorando en varios segundos su tiempo de carrera en esta propia categoría.

Nicolás Ayala (12.24), de México, y Bian Elizagaray (12.25), de La Habana, cruzaron la meta posteriormente.

Las habaneras Katerin Mesquía (11.97), Karla Daniela Serrano (11.99) y Analia Madera (12.00) reinaron entre las de 13-15 años.

Rosniel Suárez, de La Habana (11.10), Jonathan López, de Matanzas (11.30), y Klauder Pérez (11.73), de Sancti Spíritus, les imitaban en el evento para varones.

Tras las pruebas protagonizadas por los pequeños, que como cada edición del certamen regalaron emociones a padres y público en general, llegó el turno a los competidores de la categoría élite.

La matancera Milen Muñoz, volvió a reinar en el sprint, superando su registro de la pasada justa. Ahora detuvo los cronómetros en 10.30 segundos dejando en plata a la representante de Camagüey Melanie Andreu (10.70) y en bronce a la granmense Rachel Despaigne (11.92).

«Esta competencia siempre se vive con orgullo, porque es el premio al sacrificio diario de un año entero», reveló Muñoz a JIT tras cruzar la línea de meta.

«Para mí es uno de los mejores eventos del año. Me encantan estas carreras. Estoy muy feliz con el resultado y con las expectativas con que voy a enfrentar los 42 kilómetros del maratón, que será en la tarde», aseguró.

Los hombres en esta categoría (16-29 años o élite), completaron un emocionante sprint que concluyó con la celebración del miembro del equipo nacional, el capitalino Deivis Prior (10.34), como campeón de la justa.

Víctor Ortega (10.61) y Joel Gómez (11.09), ambos de la Perla del Sur, conquistaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

En la categoría máster entre hombres dominaron Wendy Fraga (ART/11.28), seguido por Yoelvis Pereira (SSP/12.30) y Darwin Vargas (HAB/13.50).