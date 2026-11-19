Con varias manifestaciones del deporte, la cultura física y la recreación, en unión con cultura, se celebró en Caibarién el acto municipal por el aniversario 41 del 19 de noviembre.

En la Villa Blanca, se pudo disfrutar de el programa educa a tu hijo, círculos de abuelos, deportes , el talento local de cultura, y otras manifestaciones, que disfrutaron los participantes al acto municipal celebrado en el parque la Libertad del territorio.

La actividad fue propicia para reconocer a los mejores trabajadores del INDER del municipio en el 2026.

En la cultura física, Aleida Guevara, en el deporte a los profesores, Anderson Nieves y José Luis Montiel Mangano,de fútbol y béisbol respectivamente.

En la educación física, Idalmis Fariñas y Elena Martínez.

Cómo mejor activista, Roberto Julián Agramonte, y mejor Peña Deportiva, la Salsa.

Asimismo se reconocieron diferentes organismos y entidades que apoyan la labor del deporte en Caibarién.

Cultura Municipal y Educación, la Radio local y la televisión, así cómo el Partido y el gobierno locales, que presidieron el acto, junto a directivos del deporte en la localidad.

El deporte de Caibarién, continuara trabajando por elevar la calidad de vida de la población.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarien