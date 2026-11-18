Si los Vegueros vencen este miércoles a Cienfuegos e Industriales hace lo mismo ante Mayabeque, oficialmente los vueltabajeros estarían clasificados

La Habana.- El derecho Frank Luis Medina logró hoy una excelente actuación sobre el montículo, y le propició al líder occidental,Vegueros de Pinar del Río,, un triunfo de 4-2 frente a Elefantes de Cienfuegos, en la 65 Serie Nacional de Beisbol.

Ante su graderío del Estadio Capitán San Luis, Medina propinó siete ponches y apenas le pegaron cinco jits, para firmar su segundo éxito en la justa.

Tailon Sánchez remolcó dos carreras y Juan Carlos Arencibia se fue de 3-2, con una impulsada. Los pinareños dejaron a diez corredores en circulación.

Victoria 26 de la tropa del mentor Alfonso Urquiola, que cada vez asegura más su clasificación a la próxima fase, lo cual puede alcanzar este miércoles oficialmente si vuelve a vencer a los de la Perla del Sur y Mayabeque cediera ante Industriales.

Otra buena presentación sobre la lomita fue la del zurdo Yamichel Pérez, para encarar el triunfo del monarca exponente, Cocodrilos de Matanzas, por 4-0 ante Piratas de Isla de la Juventud.

Pérez tiró 8.0 entradas al compás de dos imparables y sin conceder boletos, para firmar su cuarta victoria sin derrotas. Hubo dos remolques de José de Jesús Pren. Los saurios dejaron a 13 hombres sobre las almohadillas.

En los restantes resultados de Occidente, Mayabeque se impuso 9-8 a Industriales, con par de jonrones de Denis Laza, en tanto Artemisa pegó 16 jits y venció 9-4 a Villa Clara, para romperle la racha de cinco victorias sucesivas.

Por la zona oriental, el líder Las Tunas remontó y superó 12-8 a Holguín, con racimos de seis carreras en el sexto y noveno actos, este último cuando se encontraba debajo en el pizarrón (6-8).

Al bate por los Leñadores destacó el intermedista Luis Antonio Pérez, quien pegó jonrón e impulsó cinco carreras.

Además, Granma noqueó 13-2 a Camagüey, con cuadrangulares de Darián Palma y Damián Moreno.

Por lluvia, quedó sellado el duelo Sancti Spíritus-Santiago de Cuba y suspendido el de Ciego de Ávila-Guantánamo, siempre en terreno de los segundos.