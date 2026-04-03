Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa invicto en el abierto de México

El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa, se mantuvo invicto pasada dos fechas del abierto de México, que se desarrolla en Querétaro.

El trebejista de la Villa Blanca, venció en la segunda ronda al Maestro nacional local, Alfonso Rascon Vega, Elier con piezas negras.

En la tercera jornada Miranda Mesa enfrentaba con figuras claras al Maestro Internacional norteamericano Alexander Battey.

Por su parte en también caibarienense y Maestro Internacional Diasmany Otero Acosta, pacto el armisticio con el mexicano Carlos Guillermo Espinosa Miranda, para quedar con punto y medio.

Otros cubanos en la justa con dos éxitos son, el internacional Daniel Hidalgo Díaz, el Gran Maestro Lelys Martínez actual campeón cubano y los Maestro Fide, Yusuan Gutiérrez Delgado y Cesar Alejandro Pérez Rodríguez.

Asimismo los GM Ermes Espinosa Veloz y Dylan Berdayes Ason están con una unidad y media.

El abierto de Querétaro en México, se juega a 9 rondas por el sistema suizo entre 111 trebejistas dónde por supuesto predominio de ajedrecistas locales.

Imagen: Archivo CMHS.