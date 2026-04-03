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Celebra Inder de Caibarién aniversarios de la UJC y los Pioneros con Toma Deportiva en Marcha con Fidel

Oneldys Santiago

En el año del centenario del natalicio de Fidel Castro, los Trabajadores del INDER en Caibarién, junto con sus atletas realizaron la Toma Deportiva, en Marcha con Fidel, para celebrar en el acto municipal de los aniversarios 65 de la creación de la organización de pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes comunistas.
En la actividad donde estuvieron presentes, Ana Denis Nieto, miembro del Buró Municipal del Partido, Yosvany Pérez López, Vice Intendente del territorio, Jorge Daniel Estrada Ramos, Miembro del Buró del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes comunistas, Leidy Taimaris Moreno Ruiz, Presidenta de los Pioneros en Caibarién así, como cuadros del Partido, Gobierno, UJC, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio del Interior la Fuerzas Armadas Revolucionarias , se entregó a 65 pioneros de municipio, el sello 4 de abril, se reconoció a su presidenta en la Villa Blanca, a Guías bases y jóvenes militantes destacados.
La Cultura tambien amenizó el acto, junto a la banda rítmica de la Escuela Primaria nuyen van troi y los deportistas realizaron exhibiciones de las disciplinas que se practican en la Villa Blanca, con participación de atletas de la EIDE Provincial.

Imagen: del autor.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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