Presentan avances de la plataforma Soberanía: Una ventanilla única para los trámites ciudadanos

Este miércoles, en la sede oficial del Centro de Gobierno Digital, tuvo lugar una conferencia de prensa encabezada por Wilfredo González Vidal, director general del Centro; la teniente coronel Agdarys Morales Cordero, de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT); y Lisset Castillo Soler, directora del Registro de Personas Naturales del Ministerio de Justicia (MINJUS). Durante el encuentro se ofrecieron detalles sobre el estado actual de la plataforma Soberanía, sus módulos de identidad digital y los retos de la plataforma, en el camino de la transformación digital en el país, enfocado en un sector muy sensible para toda la sociedad cubana.

González Vidal explicó que el Centro de Gobierno Digital tiene entre sus objetivos no solo impulsar el gobierno digital, sino también trabajar en los procesos de interoperabilidad entre las instituciones públicas.

“La esencia del centro hoy es priorizar los trámites y servicios en línea al pueblo”