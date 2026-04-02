Cubavisión presenta desde este jueves una teleserie marcada por la bossa nova

Algunos televidentes cubanos ya conocen la serie, pues la señal HD la trasmitió hace algunos años; pero para buena parte de la audiencia es una novedad: desde este jueves Cubavisión presenta en su horario estelar de después del Noticiero la teleserie Cosa más linda (Coisa Mais Linda, Netflix, 2019), una producción brasileña ambientada a mediados del siglo pasado.

La historia se sitúa entre São Paulo y Río de Janeiro, en un contexto marcado por profundas transformaciones culturales, sociales y musicales. Allí, el surgimiento de la bossa nova sirve como telón de fondo para un relato que privilegia los conflictos humanos y las aspiraciones personales.

En el centro de la trama se encuentra Maria Luiza, conocida como Malu, una joven que ve derrumbarse su vida cuando su esposo la abandona. Ese punto de quiebre la impulsa a reinventarse en una ciudad que, aunque vibrante, resulta también hostil para una mujer sola.

El tema general de la obra gira en torno a la emancipación femenina. A través de sus protagonistas, la serie explora los desafíos de las mujeres en una sociedad patriarcal, así como sus luchas por la independencia económica, la realización profesional y la libertad afectiva.

Pero no se trata solo de una historia individual. La narrativa se expande hacia un retrato coral donde convergen diferentes experiencias femeninas, marcadas además por desigualdades raciales y sociales.

El elenco está encabezado por Maria Casadevall, quien encarna a Malu con notable solvencia. A su lado, destacan Pathy Dejesus, Fernanda Vasconcellos y Mel Lisboa, conformando un cuarteto femenino de gran peso dramático.

También sobresalen las interpretaciones masculinas, que complementan el entramado de relaciones sin restar protagonismo al universo femenino que articula la serie.

Desde el punto de vista de la producción, la teleserie evidencia un alto estándar.

La reconstrucción de época es uno de sus mayores logros, con una cuidada dirección de arte que abarca vestuario, escenografía y ambientación.

La fotografía apuesta por una paleta cálida y luminosa que refuerza el tono nostálgico y elegante del relato. A ello se suma una banda sonora donde la bossa nova no es simple acompañamiento, sino parte esencial del discurso narrativo.

En cuanto a su recepción, Cosa mas linda fue bien acogida tanto por el público como por la crítica. Se elogió especialmente su estética, su música y la construcción de personajes femeninos complejos.

No obstante, algunas valoraciones señalaron ciertos altibajos en el desarrollo dramático, sobre todo en su segunda temporada. Aun así, el consenso general reconoce sus valores como propuesta atractiva dentro del catálogo latinoamericano contemporáneo.

En lo que esperamos la próxima telenovela de largo aliento, esta serie puede resultar una opción atendible. Su alto estándar de realización, junto a la inclusión de temas de proyección social en una puesta colorida y con muy buena música, la convierten en una alternativa sugerente.

Se transmitirá martes, jueves y sábados, después del Noticiero Estelar, con varias retransmisiones los lunes, miércoles y viernes.