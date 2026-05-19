ARTE: Martí

Martí es tema recurrente para pintores cubanos

Es mayo y de entre las celebraciones, efemérides y fechas históricas destaca el día 19 por el aniversario 131 de la caída en combate de nuestro Apóstol José Martí (1853-1895), el cubano más grande de todos los tiempos por su pensamiento altruista, independentista y más, a quien siempre recordamos por su profunda vocación latinoamericana y revolucionaria.

Poco podemos decir ya del Héroe Nacional de Cuba, de su integralidad, principios éticos y políticos, quien nos dejó un inmenso legado intelectual, una extensa obra como pensador, periodista y escritor que, cuando analizamos, nos parece increíble que fuera fruto de tan solo 42 años de vida.

Por eso escogimos hacer este texto de arte. La figura de Martí está muy presente en la iconografía popular, artistas de la plástica lo han recreado desde todas las manifestaciones para dejarnos una increíble colección que se encuentra dispersa por todo el mundo.

Martí es tema recurrente y los pintores cubanos más conocidos lo han pintado. Podemos citar a Eduardo Abela, Jorge Arche, Carlos Enríquez, Esteban Valderrama, Raúl Martínez, Juan Vicente Rodríguez Bonachea, Alicia Leal, Eduardo Roca Salazar (Choco), Zaida del Río, Flora Fong, y muchos más, así como otros contemporáneos como Kamil Bullaudy, Marvin Medrano o José Miguel Pérez, cada uno con su estilo inspirados tanto en su obra como en su personalidad .

Hoy veremos una selección muy breve de pinturas de distintas épocas que intentan resumir su carácter universal con belleza y a partir de los elementos que distinguen al Martí que todos tenemos en mente.

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Imagen tomada de la página en Facebook del Museo Nacional de Bellas Artes, @bellasartescuba

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Imagen tomada de https://www.escambray.cu

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Imagen tomada de https://www.adelante.cu

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Imagen tomada de https://www.bellasartes.co.cu

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