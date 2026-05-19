Huracanes rompe racha de Leones en IV LEBC

Sigue tensa la lucha por el liderato de jonrones entre Yaser Julio González y Yasiel González

HURACANES de Mayabeque sopló sólido, y con ofensiva de 10 jits, venció 6×2 a Leones de Industriales, para quebrarles una racha de seis victorias consecutivas en la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

De visita en el Estadio Latinoamericano, la tropa del mentor Osmel Cordero decidió el partido en el mismo primer inning, con racimo de tres carreras remolcadas por jonrón de Denis Laza.

En conteo de tres y dos, con la primera base desocupada, el siempre concentrado slugger mayabequense esperó un lanzamiento recto del abridor, y a la postre perdedor azul, Alexei Ricardo, a la altura de las letras, para poner a viajar la Teammate 190 por encima de la cerca del jardín izquierdo.

Laza constituyó el motor impulsor de los visitantes, pues pegó tres imparables y remolcó cuatro de las seis carreras.

Ganó Alexander Vargas, quien en 5.0 innings apenas admitió tres jits.

En causa perdida, Yaser Julio González pegó su octavo jonrón, para recuperar el liderazgo del torneo en solitario.

Horas antes, el holguinero Yasiel González lo había igualado transitoriamente (7), en el triunfo de los anfitriones Cachorros de Holguín ante Cazadores de Artemisa (5×4), al dejarlos tendidos sobre el terreno en el décimo acto.

En el parque Calixto García, Leonel Moas Jr. también conectó vuelacerca por el cuadro nororiental.

Ganó Frank Navarro, que se mostró intratable de relevo en los dos últimos capítulos, y Leonardo Ocle cargó con el descalabro.

Quedó sellado por lluvia el juego entre Leñadores de Las Tunas y Matanzas, en el Estadio Victoria de Girón.