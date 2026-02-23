lunes, febrero 23, 2026
Un demonio en la alta sociedad victoriana (+Podcast)

Tomado de Cubahora

Diablo, primera entrega de la saga romántica histórica Los Cynster, de Stephanie Laurens, es una novela que mezcla misterio, pasión y juegos de poder en la alta sociedad inglesa del siglo XIX

Diablo, primera entrega de la saga romántica histórica Los Cynster, de Stephanie Laurens, es una novela que mezcla misterio, pasión y juegos de poder en la alta sociedad inglesa del siglo XIX. A través del carismático Devil Cynster y la indomable Honoria Wetherby, la autora construye una historia donde el amor surge en medio de un crimen por resolver y de las rígidas normas de la aristocracia.

La novela se despliega en dos niveles: por un lado, la investigación del asesinato del joven primo Cynster, y por otro, el tira y afloja sentimental entre dos personajes que se niegan a ceder terreno. Laurens se apoya en diálogos chispeantes y en escenas cargadas de tensión sensual para mostrar cómo la atracción física se transforma lentamente en un vínculo más profundo, sin renunciar al orgullo ni a la inteligencia de su protagonista femenina.

