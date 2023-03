¡Suena el tambor!: La música está de fiesta

De la Fiesta del Tambor Guillermo Barreto In Memoriam podrían decirse infinidades de cosas en XIX ediciones realizadas. Quizás la que más abarque sea esa tesis que defendía su presidente Giraldo Piloto en el 2019: “es el evento de nosotros, el evento de la raíz, de lo que heredamos tanto de África, de España y de la cultura franco-haitiana”.

Precisamente, este festival es un ajiaco que tiene como centro a la rumba y a la percusión, pero sus ramas se extienden a sonoridades tan distintas como el jazz; e inclusive, la presencia en este 2023 de Pilar Boyero, cantante española defensora de la copla. El tambor es el hilo conductor a través de competencias de baile, clases magistrales y conciertos de parte de los mejores exponentes de la música popular bailable.

El evento ─dedicado en este 2022 a Lázaro Ross, fundador del Conjunto Folklórico Nacional y dueño de un registro de voz excepcional─ llevará su programa de actividades y competencias hasta el Salón Rosado de la Tropical Benny Moré, el Patio Rosado de la Tropical, el centro cultural El Sauce y el Patio La Guantanamera de la Casa de la Cultura de Centro Habana. Además, el jazz inundará el Bulevar 66 de la mano de Oliver Valdés y Los que quedan y Julito Padrón y Cuba feeling, y la rumba llegará a algunos barrios de los municipios de Habana del Este y Regla.

Además, el certamen deviene escenario de visualización, tanto a nivel nacional como internacional, para muchos de sus ganadores percusionistas, que luego del evento empiezan sus proyectos en solitario o puedan tocar en grandes orquestas cubanas. En esa lista figuran Brenda Navarrete, Adner López… por solo citar algunos.

En un país lleno de música y talento, un certamen de esta índole pasa a ser la oportunidad ideal para destacar y ganarse un espacio porque lo principal es que entre las bases del concurso no existen requerimientos profesionales o académicos. Todos compiten en igualdad de condiciones.

En esta XX edición se impartirán clases de folclor y rumba por Jennyselt Galata; de casino por Oddebí García; y de percusión por Alain Pérez y Oliver Valdés. Las competencias serán en los apartados de casino, batería, conga, timbal, yambú, guaguancó y columbia.

El último día de la Fiesta del Tambor cerrará por todo lo alto con un concierto en La Piragua del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba y un tributo a Lázaro Ross, y las agrupaciones The Drumming Wonder of Burundi y Osain del Monte. Asimismo, los bateristas Enrique Plá, Giraldo Piloto, Samuel Formell, Oliver Valdés, Bombón, Ruly Herrera y Alexander Abreu y Havana D’ Primera rendirán homenaje a José Luis Quintana “Changuito”, una cátedra de talento si de percusión se habla.

Si algo tiene claro este evento es que no se puede apartar a la cultura yoruba, la afrocubana o la caribeña de la cubanía, de la música, de la identidad y la idiosincrasia que nos caracteriza. Al fin y al cabo, la Fiesta del Tambor es un encuentro con las tradiciones. Una de esas citas imperdibles con la música que el público cubano quiere y merece.