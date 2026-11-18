«Cada vez más presente en expresiones compuestas como ‘escrito por humanos’, ‘generado por humanos’ y ‘hecho por humanos’, ahora también indica que algo es creado por personas o es típico de ellas, en contraposición a la IA», sostiene el comunicado

La plataforma lingüística Cambridge Dictionary proclamó ‘human’ (‘humano’) como la palabra del año 2026. En un anuncio publicado este 18 de noviembre, los operadores explicaron que se refieren al concepto referido «a personas, en contraposición a animales y dioses (y, más recientemente, a máquinas)».

«Cada vez más presente en expresiones compuestas como ‘escrito por humanos’, ‘generado por humanos’ y ‘hecho por humanos’, ahora también indica que algo es creado por personas o es típico de ellas, en contraposición a la IA», sostiene el comunicado.

La forma de apreciar lo vinculado al toque humano está cambiando en medio del auge de la IA, y el significado que tiene esa palabra puede ser fruto de una evolución lingüística natural o un punto de inflexión, explican.