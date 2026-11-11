Elier y Diasmani en Copa de ajedrez Revolución en México

Comienzan su participación en la Copa de ajedrez Revolución en México, los caibarienenses Elier Miranda Mesa y Diasmani Otero Acosta

Los caibarienenses, Elier Miranda Mesa (Gran Maestro) y el Maestro Internacional Diazmani Otero Acosta, comienzan este miércoles su participación en la décimo cuarta edición del torneo de ajedrez copa revolución que se juega en ciudad México.

Elier posee un Elo de 2461 puntos, mientras que el coeficiente de Diazmani es de 2267 unidades.

Otros cubanos que estarán en la justa son el Gran Maestro de Santa Clara Ermes Espinoza Veloz, y el Maestro FIDE, Alejandro Ramos Silvera.

El torneo se juega a nueve rondas por el sistema suizo de competencia y un ritmo de juego de una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de bonificación por movidas.

Habrán tres jornadas de doble rondas culminando el domingo 16 de noviembre.

Hay inscritos un total de 53 trebejistas de ellos 31 titulados por la federación internacional de ajedrez, siete grandes maestros 10 maestros internacionales, una internacional femenina, siete maestros fides y cinco candidatos a maestros así como una candidata a maestra.

Intervienen en la copa revolución de ajedrez en México un total de 10 naciones 38 ajedrecistas locales y cuatro cubanos.

Las jornadas simples comienzan a partir de las 5 de la tarde hora local mientras que cuando se juegan doble rondas se inicia a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde la segunda partida.

El objetivo de los cubanos y en particular de los caibarienenses, es incrementar sus coeficientes elos.

Imagen: tomada de Internet.