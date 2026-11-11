miércoles, noviembre 11, 2026
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Seis coronas cubanas en el Abierto de Boxeo de China

Tomado de JiT

Las consiguieron Erislandy, Sober, Abreu, Keilor, Morales y Duvergel

La Habana.- Erislandy Álvarez y otros cinco cubanos se coronaron hoy en el Torneo Abierto de Boxeo de China como colofón de la sólida actuación de un equipo también poseedor de dos subtítulos y un bronce.

Erislandy (65 kg), monarca olímpico de París 2024, vivió un excelente retorno tras meses de no competir a causa de una intervención quirúrgica, y cerró con crédito de 5-0 sobre el ruso Lion Nikiforov.

Resultó su tercer éxito, todos sin sobresaltos, muestra de una recuperación trabajada con seriedad a partir de las indicaciones médicas y la contribución del colectivo técnico.

Los otros titulados en la ciudad de Zunyi fueron Ángel Sober (50 kg), Deivis Abreu (55 kg), Keilor García (80 kg), Fredisney Morales (90 kg) y Joel Duvergel (+90 kg), todos airosos 5-0 este miércoles.

¿Sus víctimas? El ruso Mukhammaub Ismailov, el anfitrión Xie Tunggui, el tailandés Jungjoho Weerapon y los también exponentes de casa Yang Yihe Yang y Remula Abndurexiti, respectivamente.

En plata quedaron Rolando Martínez (60 kg), no presentado en la final debido a una cortadura en su salida anterior, la reina centrocaribeña Dayira Mesa (70 kg) y Carysney García (54 kg).

La primera se lesionó en una rodilla en el segundo asalto y perdió por RSCI ante la local Ye Minghao pese a dominar el inicial y mostrarse superior hasta la detención de las acciones.  

Los estrategas de la Isla consideraron que su compañera fue despojada de la victoria con el 5-0 decretado por los jueces en favor de la china Tian Shuen.

El bronce de la armada caribeña lo consiguió Naybel Morado (75 kg), pese a ceder en su único combate.

La cosecha supera la acuñada el pasado año, cuando Saidel Horta (57 kg), Jorge Cuéllar (71 kg) y Nelson Williams (92 kg) alzaron cetros y Arianne Imbert (66 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg) fueron terceras.   

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