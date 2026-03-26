Cuba recuerda a The Rolling Stones 10 años después de una noche épica

Melómanos y amantes del rock recuerdan hoy con nostalgia la tremenda noche que 10 años atrás regaló The Rolling Stones a Cuba, un espectáculo sin precedentes que deslumbró a más de millón de personas en la nación caribeña

La explanada de la Ciudad Deportiva de La Habana resultó pequeña para la multitud que abarrotó las calles aledañas y hasta subió a los techos de las casas para corear temas como Jumping Jack flash, Midnight Rambler y Gimme Shelter.

El concierto gratuito en Cuba, como parte de la gira latinoamericana Olé Tour, fue un sueño que habían acariciado durante meses los integrantes de la banda británica y tomó tintes más serios con la visita de Mick Jagger, en octubre del 2015. Pero no fue hasta marzo de este año que, a última hora, sus «satánicas majestades» incluyeron a la capital cubana en el periplo para cerrar el tour con cierto sabor “tropical”.

Los Rolling llegaron a La Habana tan solo unos días después de la visita del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, y la ciudad vivía a un ritmo frenético.

Los músicos británicos sacudieron al público con grandes clásicos como Satisfaction y Sympathy for the Devil, momento en el que Jagger apareció sobre el escenario de la Ciudad Deportiva con una capa de plumas roja para desplegar toda su “maldad” entre el espectacular juego de luces. “Ustedes sí están en talla”, dijo al concluir.

El legendario vocalista le habló al público en un excelente español y agradeció a la isla “por toda la música que le has regalado al mundo”.

También dedicó “a los cubanos románticos” Angie, uno de sus temas más melódicos y luego de desplegar una dosis de melancolía con Miss you, Jagger le aseguró a la inmensa multitud que eran unos “cantantes fantásticos”.

El Coro Entrevoces fue la única agrupación cubana que acompañó a The Rolling Stones en You Can’t Always Get What You Want, mientras miles también se unieron al estribillo pues hasta la Ciudad deportiva llegaron personas de todas partes del país.

Al concierto también fueron turistas que viajaron a Cuba solo para asistir al espectáculo, entre ellos, grandes celebridades del espectáculo como Richard Gere y Naomi Campbell.

Muchos recuerdan hoy esa noche del 25 de marzo de 2016, comparten en redes sociales fotos del concierto y hasta la mítica banda británica se sumó a la nostalgia, al compartir en Facebook un video sobre su visita y su concierto en la capital cubana.

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