Cuba celebra triunfos en Abierto de Boxeo de China

Deivis Abreu y Rolando Martínez ganaron hoy por bronces.

La Hababa.- Los cubanos Deivis Abreu y Rolando Martínez ganaron hoy combates premiados con bronces en el Torneo Abierto de Boxeo de China.

Fue el segundo éxito de Abreu (55 kg), quien se llevó veredicto de 4-0 sobre el local Tang Xiong en combate votado 29-28 por los jueces que le vieron ganar. El otro decretó igualdad de 28-28.

El estreno de Martínez en el gimnasio olímpico del centro deportivo de la ciudad de Zunyi le dejó sonrisa de 5-0 ante el también anfitrión Yun Badurz.

La porfía cerró con totales de 30-27 en las decisiones de todos los oficiales y el balance de la Isla quedó en tres éxitos y un revés tras incursionar en par de jornadas.

En la anterior, además del positivo aporte de Abreu, cedió Dinaibys de las Nieves (51 kg), una de las seis muchachas miembros del equipo asistente un certamen que reúne a exponentes de 11 países.

Este domingo debutará el monarca olímpico Erislandy Álvarez, quien regresa a las competiciones recuperado de la intervención quirúrgica que le impuso inactividad en los últimos meses.

La fecha también acogerá las presentaciones iniciales de Ángel Sober (50 kg), Magda Massó (57 kg) y Melani Girado (60 kg).