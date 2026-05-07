Miriam Ramos en sus ochenta

La cantante cubana celebra este miércoles su cumpleaños, honrada por un público fiel

Cantante, compositora, actriz, conductora y guitarrista, Miriam Ramos es una artista raigal. Fotograma de un documental de Raúl Nogués y Juan Carlos Travieso.

Miriam Ramos ocupa su lugar de privilegio en la música cubana gracias a una trayectoria de más de cinco décadas marcada por la elegancia, la sensibilidad y el compromiso con las raíces culturales.

Su voz, rica en matices, ha servido de puente entre distintas generaciones de compositores y estilos, siempre desde una búsqueda artística auténtica y alejada de efectismos.

Nacida en La Habana en 1946, comenzó su carrera en un período de intensa efervescencia cultural. Desde sus inicios se vinculó a la nueva canción cubana, asumiendo la interpretación como un acto profundamente personal y expresivo, en el que cada obra debía ser comprendida y recreada con honestidad.

A lo largo de su carrera ha sabido equilibrar el respeto por la tradición con una mirada contemporánea de la música. Su repertorio abarca desde clásicos de Ernesto Lecuona y Sindo Garay hasta piezas de notable complejidad de Marta Valdés o José María Vitier, siempre dotándolas de nuevas resonancias sin perder la esencia de sus autores.

Su trabajo ha trascendido la mera interpretación. Miriam Ramos ha investigado, rescatado y promovido importantes vertientes del patrimonio musical cubano mediante discos, conciertos y espectáculos temáticos, contribuyendo a acercar esas obras a las nuevas generaciones y reafirmando la vigencia de ese legado.

Poseedora de una calidad vocal excepcional, ha mantenido una carrera coherente y sólida, al margen de modas pasajeras. También ha desarrollado una importante labor de promoción cultural, especialmente como conductora durante décadas del programa La hora del jazz en CMBF Radio Musical Nacional, espacio dedicado a difundir lo mejor de la música universal.

Reconocida con el Premio Nacional de Música, Miriam Ramos se ha convertido en un símbolo de excelencia y autenticidad en la cultura cubana. Su influencia sobre varias generaciones de artistas y su fidelidad a los valores más profundos del arte explican por qué cuenta no solo con admiradores, sino con verdaderos fieles de una obra perdurable.

Hoy, cuando llega a sus luminosas ocho décadas de vida, miles la honran por su apuesta inmensa por la belleza.