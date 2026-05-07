Reajustes en la Copa de fútbol interbarrios

Las semifinales de la Copa de Fútbol Interbarrios 1ro de Mayo que se ha venido desarrollando en el terreno de este deporte en Caibarién entre los equipos de los barrios tradicionales de la Villa Blanca, tuvo que reajustarse debido a las lluvias de los últimos días.

Según dió a conocer Dayron Sardiñas, uno de profesores de balompié en Caibarién, las semifinales estaban previstas para lunes y martes al tiempo que las finales serían viernes y sábado.

Ahora si las condiciones del tiempo lo permiten la primera semifinal será entre el Reparto Pilar y Puerto Arturo, este jueves, mientras que la segunda semifinal será el viernes entre el equipo llamado Kenya que pertenece al Paseo Martí y la Güira.

Los vencedores discutirán el título el martes, al tiempo que los derrotados en las semifinales se las verán por el bronce el lunes.

El horario es a partir de las 5 pm con dos tiempos de 45 minutos y en caso de empate se definirá por penales.

Imagen: Archivo CMHS.