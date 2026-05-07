Ecos de las primeras subseries de IV LEBC

JIT les ofrece detalles de lo más destacado de los primeros cuatro partidos de cada equipo

Juego entre los equipos de Industriales (uniforme azul y blanco) y Artemisa (uniforme rojo y azul claro), en la IV Liga Élite de Beisbol, en el Estadio Latinoamericano, en La Habana, Cuba, el 2 de mayo de 2026. FOTO: Roberto Morejón Rodríguez/Periódico JIT (Cuba)

La Habana.- NO HAY margen a dudas, la barrida de Cocodrilos de Matanzas a Huracanes de Mayabeque (4-0) resultó lo más destacado en la primera subserie de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC).

Así, y a pesar de que el certamen apenas cerró sus cuatro partidos iniciales de los 40 calendariados para cada conjunto, la tropa del debutante mentor Eduardo Cárdenas anuncia su candidatura para la corona, en poder del ausente elenco de Ciego de Ávila.

De lograrla -aún resta mucho por andar-, se convertiría en el primer equipo en ganar Serie Nacional y LEBC.

Ese saldo de los saurios como único equipo invicto, incluyó tres remontadas, con bateo oportuno, además de saber aprovechar todo lo que le «regaló» el rival sobre el terreno de juego.

Las estadísticas reflejaron dos triunfos por apenas una carrera de ventaja.

Las palmas, madero en ristre, para el talentoso jardinero Hanyelo Videt, quien le pegó con tanta furia a la Teammate 190 que marcha como líder en cuatro departamentos: average (688), jits (11), OBP (.750) y OPS (1.688).

Lo mostrado por los Huracanes resultó las «dos caras de una moneda». Lideró el bateo colectivo entre los seis equipos (.384, con cuatro jonrones). Pero su pitcheo dejó mucho que desear, y se ubica en la última plaza, compartida con Holguín (8.82 pcl).

Matanzas castigó severamente al cuerpo de relevistas mayabequenses, (11.12 pcl), que permitió la friolera de 21 carreras limpias, especialmente por conceder 19 boletos. Así no se puede ganar en ningún beisbol.

En esta primera subserie también destacó la participación, en dos de las victorias yumurinas, de Yadier Garay, último refuerzo escogido para la LEBC.

El pinero ganó un juego y salvó otro.

Además, Industriales pegó tres jonrones en un mismo episodio y cuatro en todo el juego frente al experimentado Erlis Casanova, abridor por los Cazadores de Artemisa.

Y los artemiseños le propinaron a su rival de turno el primer nocaut de fecha inaugural en LEBC.

También Frederich Cepeda, como refuerzo de Mayabeque, llegó a la astronómica cifra de 2600 imparables en series nacionales, y el experimentado Yordanis Alarcón remolcó 10 carreras -jonrón con bases llenas incluido-, para convertirse en figura clave del triunfo del subcampeón Las Tunas contra Holguín (3-1).

Las estadísticas reflejan que en estos 12 juegos iniciales, hubo más boletos que ponches, aunque la diferencia es pequeña: 95 por 89.

Y hubo excelente disciplina. Apenas dos expulsiones: al tunero Anier Pérez por lanzamiento intencional, y el mentor matancero Eduardo Cárdenas, aunque las autoridades de ese juego. Onsuderaron incorrecta esa decisión.

A partir de este jueves se iniciarán las segundas subseries particulares, sobre la base de Matanzas-Holguín, Las Tunas-Industriales y Mayabeque- Artemisa, siempre en terreno de los primeros.