Informa Cuba sobre ayuda de EE.UU. a través de la Iglesia Católica

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, informó hoy en su perfil de la red social Facebook sobre la llegada al país de parte de la ayuda prometida por el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, destinada a ser distribuida por la Iglesia Católica

El diplomático precisó: “De los tres millones de dólares en ayuda que prometió el gobierno de EE.UU. en octubre, a enviar y distribuir por la Iglesia Católica, han llegado al país bolsitas individuales de alimentos y aseo más otros materiales que siempre se agradecen, valorado todo en 2,5 millones de dólares. Se informa desde EE.UU. que pronto se completará el resto”.

Fernández de Cossío añadió que públicamente Washington ha anunciado otra ayuda valorada en seis millones de dólares, también a distribuirse por la Iglesia Católica, y subrayó que “nadie en Cuba ha puesto reparos a recibir esa ayuda, para lo que se mantiene comunicación con la Iglesia y sus representantes, y mientras se aguarda el completamiento de lo anterior”.

El viceministro puntualizó que se espera, como es habitual, que la entrega se realice con la debida coordinación con las autoridades nacionales y el respeto a las leyes del país, “sin politización y atendiendo a los más necesitados en los territorios de mayor vulnerabilidad”.